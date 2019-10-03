Dalaman açıklarında deprem: 5 büyüklüğünde depremde can veya mal kaybı yok

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Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Marmaris ilçeleri açıklarında, saat 7:44'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre deprem Dalaman ilçesine 43.55, Ortaca ilçesine 48.20, Marmaris ilçesine 49.66 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

18.74 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Marmaris ve Fethiye ilçeleri başta olmak üzere Antalya'nın ilçelerinde de hissedildi.

Depremin hissedildiği ilçelerden Fethiye'nin Belediye Başkanı Alim Karaca ilçede durumun sakin olduğunu belirtti. Karaca, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Eğitimle ilgili de bir aksama yok. Aileler çocuklarını okullarına bırakıyorlar. Herhangi bir binada hasar da yok" dedi.