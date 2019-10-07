Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ortalama yüzde 20 zam yapıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bugünden itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalama yüzde 20 oranında zam yaptı.

KGM'den yapılan ve Anadolu Ajansı'nın duyurduğu açıklamada, otoyol ve köprülerin bakım onarımlarının düzenli yapılabilmesi için her yıl enflasyona göre "düzenlenmesi" gerektiği ve ücretlerin en son 1 Ocak 2018'de artırılmış olduğu vurgulandı.

7 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre:

- Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 TL

- Otoyollarda en uzak mesafe ücreti 30 TL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için yeni geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı ve sayısına bağlı olarak 10,50 TL'den 78,25 TL'ye kadar değişiyor. Geçiş ücreti motosikletler için 4,25 TL.

- Osmangazi Köprüsü'nde 1. sınıf araçlar için tarife 103,05 lira olarak belirlendi.