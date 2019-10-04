Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı güvenli bölgeyi görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Suriye’nin kuzeyinde hayata geçirilmesi planlanan güvenli bölgenin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede, "Fırat'ın doğusunda takriben 30 kilometrelik derinlikte, sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış Güvenli Bölge / Barış Koridoru kurulması ve oyalama, geciktirme olursa bu çalışmaların biteceği ve Türkiye'nin bunda son derece kararlı olduğu" mesajı verildiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ise, telefon görüşmesinde Esper ve Akar’ın "Suriye’nin kuzeyinde bir güvenlik mekanizması kurulması çerçevesinde kaydedilen ilerlemelerde mutabık kaldıkları" belirtildi.