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Barış Pınarı Harekatı - ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Cumhuriyetçi üyesinden Türkiye'ye yaptırım tasarısı
Temsilciler Meclisi'nden 29 Cumhuriyetçi Kongre üyesi Barış Pınarı Harekâtı'ndan ötürü Türkiye'ye yaptırım öngören bir yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı. Senato'da da Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörlerin hazırladığı benzer bir yasa tasarısı gündemde. ABD Başkanı Trump ise Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapmayı umduğunu söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Fransa: AB toplantısında Türkiye'ye yaptırımlar görüşülecek
Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin, gelecek haftaki Avrupa Birliği toplantısında Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceğini açıkladı.
Fransa'nın Inter radyosunda Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili soruyu yanıtlayan de Montchalin, "Siviller, özgür Suriye güçleri ve bölgenin istikrarı için şok edici koşullarla karşı karşıyken aciz bir şekilde bekleyemeyiz. Yaptırım konusu Avrupa Konseyi'nde görüşülecek. Açıkçası yaptırımlar masada " dedi.
DHA: Azez'de TSK üssüne havan topu saldırısı düzenlendi, 5 asker yaralandı
Suriye'nin kuzey doğsundaki Azez'e yakın bölgede yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralanan askerler Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Demirören Haber Ajansı, havan topu 'saldırısı'nın Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki Tel Rıfat ilçesinden düzenlendiğini belirtiyor.
Tel Rıfat, Şubat 2016'da ana çatısını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin eline geçmişti.
ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Cumhuriyetçi üyesinden Türkiye'ye yaptırım tasarısı
BD Temsilciler Meclisi'nin 29 Cumhuriyetçi üyesinden Türkiye'ye yaptırım tasarısı
Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen'ın üzerinde uzlaşı sağladığı Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının ardından, Temsilciler Meclisi'nden 29 Cumhuriyetçi Kongre üyesi de benzer bir yaptırım yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.
Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi Parti grubu denetçisi Steve Scalise ve diğer parti liderleri Ankara'nın operasyonuna güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini savundu.
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney yaptığı yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rejimi, IŞİD'e karşı binlerce kayıp veren ve yurdumuzu korumamıza yardım eden Kürt müttefiklerimize acımasızca saldırdığı için ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalmalı" dedi.