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İHA muhabiri: Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına havan topu düştü
Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına havan topu düştü. İHA muhabiri Mehmet Dikeç CNN Türk televizyonunda yaptığı açıklamada havan topunun otelin yakınına düşmesinin ardından gazetecilerin kaçtığını, yaralanan olmadığını söyledi. Dikeç, Tel Abyad tarafından Akçakale'ye top atışlarının devam ettiğini söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İran; Suriyeli Kürtleri, Suriye hükümetini ve Türkiye'yi bir araya getirerek Suriye ordusunun Türkiye ile beraber sınırı korumasını sağlayabilir"
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ,TRT World televizyonuna verdiği röportajında şu sözleri kaydetti:
"Türkiye ve Suriye arasında halen geçerli olan Adana Ankaşması güvenliğin sağlanması için daha iyi bir yol olabilir. İran, Suriyeli Kürtleri, Suriye hükümetini ve Türkiye'yi bir araya getirerek Suriye ordusunun Türkiye ile beraber sınırı korumasını sağlayabilir."
Hollanda Televizyonu NOS: Erdoğan’ın sözleri çocukları IŞİD’e katılan Hollandalı ailelerin umudu oldu
Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda
Hollanda Televizyonu (NOS), çocukları IŞİD'e katılan Hollandalı ailelerle görüştü. Hollandalı aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra, Türk askerinin bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda kalan kadın ve çocukların Hollanda'ya dönebileceklerini düşünüyor.
Birçok aile adının gizli kalmasını isterken, Rachid adlı Amsterdamlı genç, 2015 yılında IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden kızkardeşi için geri dönüş umudu belirdiğini anlattı.
Kızkardeşinin ikisi yetersiz beslenme nedeniyle ölen 3 çocuk doğurduğunu söyleyen Rachid, hayatta kalan yeğeninin de zor koşullarda yaşadığını belirtti.
Hollanda, IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden vatandaşlarını geri almak istemiyor. Hükümete göre, bölge, temsilci göndermek için yeterince güvenli değil.
Rachid, 1 yıldır uğraşmalarına rağmen, hükümetin, Hollanda'da doğup büyüyen ve hala bu ülkenin vatandaşı olan kızkardeşini geri getirmek için hiçbir adım atmadığını söylüyor.
Rachid ve diğer aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye'ye ulaşan kadınları ve çocukları kendi ülkelerinin elçiliklerine göndereceği" sözlerinin kendilerine umut verdiğini vurguluyor.
Aileler, "Eğer Erdoğan'ın söyledikleri gerçekleşirse, Türkiye'nin teslim etmesinin ardından IŞİD'e katılan anneleri yargılanacak ama en azından onların çocukları güvenli bir ortama kavuşacak" diyor.
Hollanda kaynaklarına göre şu anda Suriye'nin kuzeydoğusunda 35 Hollandalı kadın ile 90 çocuk gözaltında bulunuyor.
Anadolu Ajansı: Suriye Milli Ordusu Suriye'de M4 karayoluna ulaştı
Anadolu Ajansı, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'de M4 karayoluna ulaştığını duyurdu.
M4 kara yolu, Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan Halep-Haseke yolu olarak da bilinen stratejik bir karayolu.
Karayolu, Münbiç ve Kamışlı'yı birbirine bağlıyor.
İHA muhabiri: Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına havan topu düştü
Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına havan topu düştü. İHA muhabiri Mehmet Dikeç CNN Türk televizyonunda yaptığı açıklamada havan topunun otelin yakınına düşmesinin ardından gazetecilerin kaçtığını, yaralanan olmadığını söyledi. Dikeç, Tel Abyad tarafından Akçakale'ye top atışlarının devam ettiğini söyledi.