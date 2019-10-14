Barış Pınarı Harekatı: Suriye ordusu, Kürt gruplarla varılan anlaşma uyarınca kuzeye ilerlemeye başladı

Getty Images Copyright: Getty Images İç savaşın başlamasından bu yana Suriye ordusu ile Kürt güçler arasında neredeyse hiç çatışma yaşanmadı Image caption: İç savaşın başlamasından bu yana Suriye ordusu ile Kürt güçler arasında neredeyse hiç çatışma yaşanmadı

Suriye resmi haber ajansı SANA, ordunun "Türkiye'nin saldırganlığına" karşı Haseke ve Rakka'nın kuzeyinde kalan bölgeye doğru ilerlemeye başladığını bildirdi.

Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol altında tutan Suriye Demokratik Güçleri, dün hükümet ile vardığı anlaşma uyarınca ordunun bazı bölgelere girmesini kabul etmişti.

SDG'den yapılan açıklamada, "(Türkiye'nin) saldırmasına neden olan anlaşmanın önüne geçmek için, görevi bu ülkenin sınırlarını ve egemenliğini korumak olan Suriye hükümeti ile ordunun Suriye-Türkiye sınırındaki hatta girmesi ve burada konuşlandırılmasını öngören bir anlaşmaya vardık" dedi.

Kürt yetkililer, Suriye ordusunun Menbic ve Kobani'ye konuşlandırılacaklarını söyledi.