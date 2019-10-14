ABD Başkan Yardımcısı Pence: Trump, Erdoğan ile görüştü ve ateşkes ilan edilmesini istedi

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ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımların bazılarını açıklamasının hemen ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’da gazetecilere konuyla ilgili bilgi verdi.

Pence, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Suriye’de vakit geçirilmeden ateşkes ilan edilmesini istediğini söyledi.

Trump'ı telefonda oldukça sert bir tutum takındığını belirten Pence, "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Suriye'yi işgaline daha fazla tahammül göstermeyecektir. Türkiye'yi durmaya ve müzakere masasına gelmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı, “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’ye Suriye’yi işgal etmesi için yeşil ışık yakmadı” dedi.

Pence, ayrıca, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın durdurulması için Türkiye’ye giderek görüşmeler yapacağını da sözlerine ekledi.