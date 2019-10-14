Canlı
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Trump, Erdoğan ile görüştü ve ateşkes ilan edilmesini istedi
ABD, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri operasyon nedeniyle bir dizi yaptırım açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek, ateşkes ilan etmesini istedi. Hazine Bakanlığı da ilk etapta üç bakana yaptırım uygulanacağını belirtti. ABD'nin yaptırım açıklamasının ardından gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Trump, Erdoğan ile görüştü ve ateşkes ilan edilmesini istedi
ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımların bazılarını açıklamasının hemen ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’da gazetecilere konuyla ilgili bilgi verdi.
Pence, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Suriye’de vakit geçirilmeden ateşkes ilan edilmesini istediğini söyledi.
Trump'ı telefonda oldukça sert bir tutum takındığını belirten Pence, "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Suriye'yi işgaline daha fazla tahammül göstermeyecektir. Türkiye'yi durmaya ve müzakere masasına gelmeye çağırıyoruz" diye konuştu.
Başkan Yardımcısı, “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’ye Suriye’yi işgal etmesi için yeşil ışık yakmadı” dedi.
Pence, ayrıca, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın durdurulması için Türkiye’ye giderek görüşmeler yapacağını da sözlerine ekledi.