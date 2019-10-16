Türkiye'ye ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısı Kongre'ye sunuldu

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Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyon kapsamında ateşkes ilan etme çağrısı yapan bir karar tasarısı Temsilciler Meclisi'ne sunuldu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ile aynı komitenin Kıdemli Üyesi Cumhuriyetçi Michael McCaul imzasıyla sunulan tasarıya her iki partiden üyeler destek veriyor.

Önce Temsilciler Meclisi'nde oylanacak olan tasarının daha sonra Senato gündemine alınması bekleniyor.

Karar tasarısı, Senato'ya da Dış İlişkiler Komitesi'nin Kıdemli Üyesi Demokrat Robert Menendez ve Komite Üyesi Cumhuriyetçi Todd Young tarafından sunuldu.

Karar tasarısında, ABD yönetiminin Türkiye'nin Suriye'de Kürtlere yönelik askeri bir operasyon düzenlemesini engelleme çabalarını sona erdirme kararına karşı çıkıldığı belirtiliyor ve şu çağrılar yapılıyor:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzeydoğu Suriye'deki tek taraflı askeri operasyonunda bir an önce ateşkes ilan etmesi ve Suriye ile ilgili mevcut anlaşmalara saygı göstermesi,

ABD'nin yerinden edilmiş kişiler veya Suriye'de süregelen şiddetten etkilenmiş kişiler de dahil olmak üzere insani yardımlarla Suriyeli Kürt toplulukların desteklenmesine devam etmesi,

ABD'nin Türk ordusunun itidalli davranmasını ve Suriye'ye yönelik mevcut anlaşmalara saygı göstermesini sağlamak için uğraşması,

Beyaz Saray'ın IŞİD'in uğradığı mağlubiyetini devamını sağlamak için net ve belirgin bir plan sunması."

ABD'de karar tasarılarının bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak Kongre'deki genel eğilimi ve oluşan görüş birliğini ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Türkiye'ye ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısının hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti üyelerinin ortak imzasıyla ve Kongre'nin her iki kanadında da sunulması, ABD yasama organında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak ortaya çıkan anlayışı gösteriyor.