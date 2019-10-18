ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirtti. Trump, "Bana önemsiz bir iki havan ve keskin nişancı ateş olduğunu ve hemen bertaraf edildiğini söyledi. Operasyona ara vermeyi ve ateşkesin işlemesini çok istiyor. Kürtler de istiyor. Aslında nihai çözümün bu olması gerekiyor. Bu anlayışın yıllardır olmayışı çok kötü.

İki tarafta da iyi niyet olduğunu belirten Trump, başarıya ulaşma şansı konusunda da iyimser ifadeler kullanırken, "ABD petrolü sağlama aldı ve Türkiye ile Kürtler de IŞİD'lileri iki taraftan kontrol altına aldı" dedi.

Avrupa ülkelerinin de kendi vatandaşı olan IŞİD savaşçılarını almaya gönüllü olduğunu anlatan Trump, "Bu güzel haber ama aslında biz onları yakaladıktan sonra almalıydılar. Neyse, çok büyük bir ilerle kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Trum daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam attığı twiti alıntılayarak "Terörü yen" mesajını paylaştı.