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Erdoğan: Suriye'de güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Suriye'de güvenli bölge oluşturulması için atılacak adımları Salı günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini söyleyen Erdoğan, "Güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca "YPG 750 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı, TSK 195'ini yakaladı" diye konuştu.
Canlı anlatım
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Erdoğan: Trump ile güvenli bölge konusunda fikir alışverişinde bulunduk
ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da iki lider arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili açıklama geldi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum." dedi.Erdoğan şöyle devam etti: "Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım. Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum."
ABD Savunma Bakanı: Güvenli Bölge'de ABD askeri yer almayacak
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye'deki ABD askerlerinin çekilme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Güven Bölge'nin uygulanmasında ABD'nin hiçbir kar gücü yer almayacak. Ancak Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri'yle temas halinde kalmaya devam edeceğiz" dedi.
Trump Erdoğan ile görüştü: ABD petrolü, Türkler ve Kürtler de IŞİD'lileri kontrol altına aldı
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirtti. Trump, "Bana önemsiz bir iki havan ve keskin nişancı ateş olduğunu ve hemen bertaraf edildiğini söyledi. Operasyona ara vermeyi ve ateşkesin işlemesini çok istiyor. Kürtler de istiyor. Aslında nihai çözümün bu olması gerekiyor. Bu anlayışın yıllardır olmayışı çok kötü.
İki tarafta da iyi niyet olduğunu belirten Trump, başarıya ulaşma şansı konusunda da iyimser ifadeler kullanırken, "ABD petrolü sağlama aldı ve Türkiye ile Kürtler de IŞİD'lileri iki taraftan kontrol altına aldı" dedi.
Avrupa ülkelerinin de kendi vatandaşı olan IŞİD savaşçılarını almaya gönüllü olduğunu anlatan Trump, "Bu güzel haber ama aslında biz onları yakaladıktan sonra almalıydılar. Neyse, çok büyük bir ilerle kaydedildi" ifadelerini kullandı.
Trum daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam attığı twiti alıntılayarak "Terörü yen" mesajını paylaştı.
Erdoğan: YPG 750 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı, TSK 195'ini yakaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yabancı medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulması için atılacak adımları Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi.
“Rusya, bölgede barış sağlanması için Fırat’ın batısındaki çabalara öncülük etmeli” diyen Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la yapacağı görüşmelerle de ABD-Türkiye ilişkilerinde "yeni bir sayfa açılacağını" ifade etti.
Erdoğan ayrıca, Trump’ın çevresi tarafından desteklenmesi durumunda Suriye’de çözüm çabalarının da daha kolay olacağını söyledi.
Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
AB: Türkiye, Suriye'deki operasyonuna derhal kalıcı olarak son vermeli
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'den Suriye'deki Barış Pınarı Harekâtı'na derhal kalıcı olarak son vermesini istedi.
Donald Tusk, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye askeri güçlerini geri çekme ve uluslararası hukuka saygılı olma çağrımızı yineliyoruz" dedi.
Tusk, "Sözde ateşkes beklediğimiz bir durum değildi. Esasında bu ateşkes değil. Kürtlerin teslim olup silah bırakmaları talebi" diye konuştu.
Erdoğan'dan Trump mektubu yorumu: Elbette bunu unutmadık
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın kendisine gönderdiği mektubu değerlendirdi:
"Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi, saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti, saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD sözünü tutmazsa, 120. saatin sonunda harekat kaldığı yerden başlar
İstanbul'da yabancı medya temsilcileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'un mektubu ile ilgili konuştu ve "Vakti saati geldiğinde gerekenin yapılacağının bilinmesini isitiyoruz." dedi.
"Nezaketle bağdaşmayan mektup" ifadesini kullanan Erdoğan, "Biz bunu unutmadık, unutmamız da doğru değil. Ancak karşılıklı sevgi saygımız bunu gündemde tutmaya müsaade etmiyor." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile varılan anlaşma gereği 120 saatin sonunda YPG'nin bölgeden çekilmesi durumunda Barış Pınarı Harekatı'nın sonlanacağını söyledi:
"ABD’nin verdiği söz yerine getirilmezse 120. saatin sona erdiği dakika Barış Pınarı Harekatımız çok daha kararlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edecektir."
Erdoğan, operasyona ilişkin sayıları da açıkladı
Cumhurbaşkanı, "1081 hava saldırısında 20 sivil şehit verdik. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 750'yi geçti." dedi.
Erdoğan, Suriye Milli Ordusu'nun da 74 kayıp verdiğini söyledi.
SDG basın sözcüsü Mustafa Bali: Türkiye (Resulayn'da) ateşkesi ihlal ediyor
SDG basın sözcüsü Mustafa Bali, Resulayn'daki çatışma haberlerine ilişkin "Türkiye ilan edilmesinin üzerinden saatler geçen ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef almaya devam ediyor" dedi.
Bölgedeki Reuters haber ajansı muhabirleri, Resulayn'dan makineli silah ve topçu saldırısı sesi duyulduğunu, öğle saatlerine doğru yatıştığını bildiriyor.
SDG sözcüsü Bali, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Çatışmalara ara verileceği konusunda anlaşılmış olmasına karşın, savaşçıların istihkam noktaları hedef alınmaya devam ediyor" dedi.
Bali, hastane ve sivil yerleşimlerinin topçu ateşi ile hedef alındığını da iddia etti.
Getty Images fotomuhabiri Resulayn'dan 18 Ekim tarihli aşağıdaki kareyi geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik bölge 32 km'ye, 444 kilometre. Irak sınırına kadar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yapılan görüşmede final halini alan anlaşmaya ilişkin soruları yanıtladı ve "Güvenlik bölge 32 km derinliğe ve 444 km uzunluğa sahiptir. Irak sınırına kadar." dedi.
Cuma namazı çıkışında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resulayn'daki çatışma haberleri için ise "Böyle bir çatışma söz konusu değil. Bunlar dezenformasyondur. Bunlara kulak asmayalım. Attığmız adımı güçlendirelim." dedi.
Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile yapılacak görüşmeye de değinerek, "Salı günü Sayın Putin ile görüşeceğim. Bu görüşmeyi de bu sürecin devam olarak görüyorum" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisine, Cuma sabahı bilgilendirme yaptığını ve "sürecin (çekilmenin) başladığını" ifade ettiğini de söyledi.
Erdoğan, "Bizim güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecekler, orada kalmaya devam edecekler. Terör örgütü alanı terk ediyor mu göreceğiz" dedi.
Washington Post'a konuşan Türk yetkili: Bu gerçekleştirdiğimiz en kolay görüşmelerden biriydi
Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya ilişkin Washington Post gazetesine konuşan bir Türk yetkili, Perşembe günü gerçekleşen görüşme için "İstediklerimizin tamamını elde ettik" ifadesini kullandı.
Gazetenin konuya ilişkin haberinde açıklamalarına yer verilen yetkili, Türk tarafının, görüşmelerin bu denli kolay geçmesi karşısında sürpriz yaşadığını da kaydetti.
Post, söz konusu Dışişleri Bakanlığı danışmanının, isminin açıklanmaması şartıyla konuştuğunu da belirtti.
Aynı danışman, ABD'nin geçici ateşkes talebiyle "durumunu kurtarmayı amaçladığını" söyleyerek, "Bu gerçekleştirdiğimiz en kolay görüşmelerden biri oldu" dedi.
Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde Kürtlerin oluşturduğu Halk Savunma Birlikleri (YPG), yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek.
Çekilme tamamlandıktan sonra da Türkiye tamamen operasyonu durduracak, ABD de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri çekecek.
Rusya: Türkiye tarafından bilgi verilmesini bekliyoruz
Türkiye ile ABD arasında varılan güvenli bölge uzlaşmasına ilişkin Rusya'dan da ilk açıklama geldi.
Perşembe günü geç saatlerde konuşan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'den anlaşmaya ilişkin bilgilendirme beklendiğini kaydetti.
RIA haber ajansına konuşan Peskov, "Türkiye'nin bilgi vermesini bekliyoruz" dedi.
Türkiye ile ABD arasındaki anlaşma: Resulayn'da çatışmalar devam ediyor
Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya karşın Suriye sınırındaki Resulayn'da yer yer çatışmalar sürüyor.
İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) "Kente aralıklı topçu atışı yapılıyor ve silah sesleri geliyor" açıklamasını yaptı.
SOHR, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusu unsurlarının da SDG ile çatıştığını duyurdu.
AFP haber ajansı fotomuhabiri Ozan Köse de kentteki çatışmaları Ceylanpınar'dan görüntüledi.
Suriye'den Türkiye - ABD anlaşmasına ilişkin açıklama: Güvenli bölge değil işgal bölgesi
Suriye'deki operasyona ara verilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya Şam'dan ilk tepki geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, al-Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, uzlaşıyı "gizemli" ifadesi ile değerlendirildi.
BBC İzleme Servisi'nin derlediği açıklama şu şekilde:
"Bu anlaşmanı gizemli havası sürpriz değil çünkü ABD ile Türkiye'nin geçmişte yaptığı 'güvenli bölge' açıklamaları ve aralarındaki anlaşmalar da buna benzerdi"
Şaban güvenli bölge tanımını da redderek "işgal bölgesi" ifadesini kullandı.
Beşar Esad'ın siyasi ve medya danışmanı olan Buseyna Şaban, Suriye ordusunun kuzey sınırına doğru konuşlanmayı sürdüreceğini de söyledi.
Şaban anlaşma öncesi de BBC Türkçe'ye konuşmuş ve "Suriye ordusu ülkenin her tarafına girecek" demişti.
ABD ile varılan anlaşma: Dolar-TL kuru 5.76'ya geriledi
Türkiye'nin ABD ile sağladığı Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ara vermesine ilişkin anlaşma piyasalara da olumlu yansıdı.
Perşembe günü 5.82 sevisinden kapanış yapan Dolar-TL kuru 5.76'ya geriledi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır
ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Kürtlerin bölgeyi kontrol edecek askeri gücü olmadığından ateşkesin daha iyi olacağını düşündük
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) şu anda oldukları bölgeleri ellerinde tutmalarına olanak tanıyacak askeri imkanlara sahip olmadığını ve bundan dolayı ateşkesin daha iyi olacağını düşündüklerini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte Ankara'ya gelen heyette yer alan Jeffrey, kendisiyle seyahat eden gazetecilere yaptığı açıklamada, "YPG'nin şu anda kontrol ettiği bölgede kalmak istediğine dair kuşku yok. Ancak bu bölgeleri elinde tutmasını sağlayacak askeri yeteneklere sahip olmadığı ve bundan sonrayı da bu kaotik durum üzerinde bir şekilde kontrol sağlamak adına ateşkes ilan edilmesinin çok daha iyi olacağı değerlendirmesini yaptık" dedi.
Jeffrey, ABD ile Türkiye'nin vardığı anlaşma uyarınca oluşturulacak olan güvenli bölgenin Türkiye'nin halihazırda askeri olarak operasyon yürüttüğü alandan güneye doğru 30 kilometrelik bir alanı kapsadığını belirtti.
Jeffrey, "Kuzeydoğudaki diğer bölgeler ve Menbic'te Fırat Nehri'nin batısına doğru olan kısım için artık Türklerin Ruslar ve Suriyelilerle görüşmeler yürütmesi gerekiyor" dedi.
Trump: Önce bırakacaksınız, okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga edecekler, sonra da gidip ayıracaksınız
Başkan Trump, Texas'taki mitinginde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklamalar yaptı.