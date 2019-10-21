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Mızraklı ile birlikte Bismil ve Kayapınar ilçelerinin belediye başkanları da gözaltına alındı
19 Ağustos'ta görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile birlikte Kayapınar ve Bismil ilçelerinin belediye başkanları Kezban Yılmaz ve Orhan Ayaz da gözaltına alındı. Gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Mızraklı ile birlikte Kayapınar ve Bismil ilçelerinin belediye başkanları da gözaltına alındı
19 Ağustos’ta görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile birlikte Kayapınar ve Bismil ilçelerinin belediye başkanları Kezban Yılmaz ve Orhan Ayaz da gözaltına alındı.
Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos'ta Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile birlikte görevden alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mızraklı, Türk ve Ertan'ın "terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdikleri" yönünde tespit ve deliller bulunduğu" belirtilmişti.