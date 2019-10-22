Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmek için Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya’nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

İki liderin TSİ 13.00 civarında görüşmesi ve 15.00’te de basın açıklaması yapmaları bekleniyor.

Görüşmeyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Soçi’de gerçekleşecek temaslarda, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Putin’in danışmanı Yuri Uşakov ise görüşmede ana gündem maddesinin Barış Pınarı Harekatı olacağını söyledi. Uzun vadeli bölgesel istikrarın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü yeniden sağlayarak ve ülkenin tüm etnik ve dini gruplarının çıkarlarını göz önünde bulundurarak mümkün olabileceğini vurgulayan Uşakov, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Esad yönetimi ile düzenli olarak temas halinde olduklarını da kaydetti.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda, Halk Savunma Birlikleri (YPG)’nin ağırlıklı olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’nin denetimindeki bölgeye 9 Ekim’de başlattığı askeri harekatın ardından iki lider 15 Ekim’de telefonda görüşmüş, Putin, Erdoğan’ı Rusya’ya davet etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki Amerikan heyetinin 17 Ekim’de Ankara'da yaptığı görüşmeler sonucunda, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'na ara vermesi, YPG’nin sınırın 32 kilometre güneyine kadar geri çekilmesi, ağır silahlarının alınması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sorumlu olacağı bir “güvenli bölge”nin oluşturulması kararlaştırılmıştı.

YPG’nin çekilmesi için tanınan süre bugün TSİ 22.00’de doluyor.

Rusya'nın arabuluculuğunda 13 Ekim'de Kürtlerle Şam arasında varılan anlaşma gereği Suriye ordusu, Kobani ve Menbic'in yanı sıra Türkiye'nin harekât alanı olarak ilan ettiği bazı bölgelere girmiş bulunuyor.