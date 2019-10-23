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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye beş gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada mutabakat sağladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Türkiye beş gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada mutabakat sağlamıştır. Bu mutabakat bizim ulusla güvenliğimiz için çok önemlidir. Dış politikamızın ABD ile Rusya arasına sıkışıp kaldığını söylüyorlardı, o yüzden bunu vurgulamak isterim" dedi. Gün boyu gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Yazan Onur Erem
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Tüketici Güven Endeksi açıklandı: Bir önce yıla göre düşüş, bir önceki aya göre artış var
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında arttı, Ekim 2018’e kıyasla ise yüzde 0,6 düştü.
Eylül ayında 55,8 olan endeks, Ekim ayında 57 oldu.
200 puan üzerinden hesaplanan güven endeksinde 100’ün altındaki sayılar kötümserliği, 100’ün üstündeki sayılar ise iyimserliği gösteriyor.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 74 iken, Ekim ayında yüzde 1,1 oranında artarak 74,8 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 71 iken, Ekim ayında yüzde 3,4 oranında artarak 73,4 oldu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye beş gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada mutabakat sağladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunuyor:
“Türkiye beş gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada mutabakat sağlamıştır. Bu mutabakat bizim ulusla güvenliğimiz için çok önemlidir. Dış politikamızın ABD ile Rusya arasına sıkışıp kaldığını söylüyorlardı, o yüzden bunu vurgulamak isterim.
“Büyük bir oyunu bozduğumuz için, bir terör devletini bozduğumuz için uluslararası tepkiler geldi. Barış Pınarı Harekatımızın meşruiyeti hem ABD hem de Rusya tarafından onaylanmış oldu. Hem ABD ile vardığımız hem de Soçi’de vardığımız mutabakatta Türkiye’nin Tel Abyad ve Resulayn’daki harekatının meşruiyeti kabul edilmiştir.
“Bu statüko siyasi bir çözüme kadar muhafaza edilecektir. Herhangi bir terörist unsuru karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz.
“Kobani’den Irak’a kadar, Kamışlı hariç güvenli bölge olacaktır, YPG çekilecektir. Burada sızmaların önlenmesi için 10 kilometre derinlikte Rusya ile ortak devriye yapılacaktır.
“Kamışlı’da başından beri rejim var. Rejim unsurlarıyla karşı karşıya gelmemek bakımından, Rusya’nın tavsiyesi ve ricasıyla Kamışlı’yı hariç tuttuk. Ama YPG’liler Kamışlı’dan da çıkacak.
“Bizim bulunduğumuz bölgede yerel yönetim yerel halkın katılımıyla olacak. Rejimin sınır muhafızlarının geldiği bölgelerde de yerel halkın katılımıyla yerel yönetimler oluşturulacak.”
Ukrayna Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yaremenko: Türkiye kendi faaliyetleriyle NATO’nun birliğini bozmamalı
Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetleriyle ilgili olarak DHA’ya açıklamada bulunan Ukrayna’nın eski İstanbul Başkonsolosu ve Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bohdan Yaremenko, Türkiye’nin “insan haklarına saygı gösterdiği gerçeği konusunda şüphe oluşmasına” yol açacak faaliyetlerde bulunmaması gerektiğini söyledi.
Yaremenko, “(Türkiye) kendi faaliyetleriyle, NATO’nun birliğini bozmamalı ve eğer NATO’nun sorumlu bir üyesi ise, bu tür faaliyetlerden uzak durmalı” dedi ve ekledi:
“Bu nedenle, şu anda Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında, özellikle bazı Kürt silahlı gruplarına karşı girişilen operasyon, NATO’da ve ABD’de, jeopolitik açıdan çok büyük kaygılara neden olmaktadır ve biz, Türkiye’nin, hem çok sayıda insani kayba uğrama riski nedeniyle, hem de NATO ve ABD’den gelebilecek tepkilerden ötürü, bu konuda son derece temkinli davranmasını isteriz.”
Çocuk hakları için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu bugün çalışmaya başlayacak
Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen Rabia Naz Vatan ve benzer çocuk ölümlerine ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, yarın çalışmalara başlıyor.
TBMM Genel Kurulu'nda, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıldı.
Komisyon üyelikleri için parti gruplarının üye adayları Genel Kurul'da okundu. Ardından yapılan oylamada komisyon üyeleri şöyle belirlendi:
AKP
CHP
MHP: Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt
HDP: Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir
İYİ Parti: İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu.
Komisyon üyeleri, bugün saat 16.00'da toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimlerini gerçekleştirecek ve çalışma takvimini belirleyecek.
Kayseri ve İzmir’de Gülen yapılanmasına yönelik operasyonlar
Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında firari durumda olup, haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
DHA’nın haberine göre Kayseri Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Kayseri merkezli Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman olmak üzere toplam 15 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamındaaranan ve haklarında yakalama kararı bulunan toplam 41 şüphelinin Kayseri'de ikamet ettikleri belirledi.
Asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı oldukları belirlenen şüphelilerin KHK kapsamında görevlerinden ihraç edildikleri öğrenildi. Aranan şüphelilerden 12'sinin de karı-koca oldukları belirtildi.
Bu kapsamda 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik 35 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Gülen yapılanmasına yönelik İzmir merkezli dört ilde yürütülen bir diğer operasyonda aralarında iki polis memuru ve eski komiser yardımcısının da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.