Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye beş gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada mutabakat sağladı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunuyor:

“Türkiye beş gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada mutabakat sağlamıştır. Bu mutabakat bizim ulusla güvenliğimiz için çok önemlidir. Dış politikamızın ABD ile Rusya arasına sıkışıp kaldığını söylüyorlardı, o yüzden bunu vurgulamak isterim.

“Büyük bir oyunu bozduğumuz için, bir terör devletini bozduğumuz için uluslararası tepkiler geldi. Barış Pınarı Harekatımızın meşruiyeti hem ABD hem de Rusya tarafından onaylanmış oldu. Hem ABD ile vardığımız hem de Soçi’de vardığımız mutabakatta Türkiye’nin Tel Abyad ve Resulayn’daki harekatının meşruiyeti kabul edilmiştir.

“Bu statüko siyasi bir çözüme kadar muhafaza edilecektir. Herhangi bir terörist unsuru karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz.

“Kobani’den Irak’a kadar, Kamışlı hariç güvenli bölge olacaktır, YPG çekilecektir. Burada sızmaların önlenmesi için 10 kilometre derinlikte Rusya ile ortak devriye yapılacaktır.

“Kamışlı’da başından beri rejim var. Rejim unsurlarıyla karşı karşıya gelmemek bakımından, Rusya’nın tavsiyesi ve ricasıyla Kamışlı’yı hariç tuttuk. Ama YPG’liler Kamışlı’dan da çıkacak.

“Bizim bulunduğumuz bölgede yerel yönetim yerel halkın katılımıyla olacak. Rejimin sınır muhafızlarının geldiği bölgelerde de yerel halkın katılımıyla yerel yönetimler oluşturulacak.”