Yargı paketi Resmi Gazete’de yayımlandı

"Yargı Reformu Strateji Belgesi" kapsamında bazı yasalarda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de 24 Ekim 2019 tarihinde yaşanan önemli gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. MEB: LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020'de

    LGS
    Copyright: DHA

    Milli Eğitim Bakanlığı, LGS'nin 7 Haziran 2020'de yapılacağını açıkladı.

    Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında yapılan toplantıda 2019 yerleştirmeleri, 2020 LGS takvimi, süreç ve okul kapasiteleri konuları ele alındı.

    Sınav tarihi, yapılan bu toplantıda belirlendi.

  2. Yargı paketi Resmi Gazete’de yayımlandı

    RESMI GAZETE
    Copyright: DHA

    “Yargı Reformu Strateji Belgesi” kapsamında bazı yasalarda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Yayımlanan yargı paketinin bazı önemli maddeleri şunlar:

    • Baroya kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilecek
    • KHK'lılara, haklarındaki idari veya adil işlemler lehine sonuçlanmışsa pasaportları iade edilecek
    • Terörle Mücadele Kanunu'na yapılan eklemeyle, “haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları” suç oluşturmayacak
    • Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise 1 yılı geçemeyecek
    • "Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk; Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar" bakımından bu süre en çok 1 yıl 6 ay olacak, gerekçesi gösterilerek 6 ay daha uzatılabilecek
    • Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep edecek
    • Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilecek
    • Kanuna göre, bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletildi
Yukarı dön