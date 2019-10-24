Yargı paketi Resmi Gazete’de yayımlandı
"Yargı Reformu Strateji Belgesi" kapsamında bazı yasalarda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de 24 Ekim 2019 tarihinde yaşanan önemli gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
"Yargı Reformu Strateji Belgesi" kapsamında bazı yasalarda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de 24 Ekim 2019 tarihinde yaşanan önemli gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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MEB: LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020'de
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS'nin 7 Haziran 2020'de yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında yapılan toplantıda 2019 yerleştirmeleri, 2020 LGS takvimi, süreç ve okul kapasiteleri konuları ele alındı.
Sınav tarihi, yapılan bu toplantıda belirlendi.
Yargı paketi Resmi Gazete’de yayımlandı
“Yargı Reformu Strateji Belgesi” kapsamında bazı yasalarda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yayımlanan yargı paketinin bazı önemli maddeleri şunlar: