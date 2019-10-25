ABD'li Senatör Wyden, Trump yönetimi ve Halkbank arasındaki ilişkinin incelenmesi için soruşturma açacağını duyurdu

Merkez Bankası'nın (TCMB) dün politika faizini beklentilerin üzerinde indirerek son üç toplantıda 10 puan indirime ulaşmasının ardından TL'de baskı sürüyor.

Reuters'a göre bankacılar küresel riskten kaçışın arttığı ancak küresel faizlerin ve jeopolitik tansiyonun azaldığı bir dönemde gelen faiz indirimi ardından yaşanan tepkiyi "sınırlı" sözleriyle nitelendiriyor.

TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL'deki değer kazanımının ardından politika faizini dün 250 baz puan indirimle %14'e çekti. Böylece son üç toplantıdatoplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'nin reel faizi Ekim enflasyon verileri sonrası en iyi gelişmekte olan ülke reel faizi statüsünü sürdürecek. Bu TL'deki baskıyı sınırlayan önemli bir unsur. Siyasilerin rekabetçi kur söylemlerinin TCMB faiz kararlarıyla desteklendiğini söyleyebiliriz" dedi.

Para Politikası Kurulu (PPK) kararı öncesi 5,75'in altında işlem gören dolar/TL, beklentilerin üzerindeki indirimin ardından 5,7905'e kadar yükseldi. Kur bu sabah 5,77 seviyesinden işlem görüyor.