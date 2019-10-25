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ABD'li Senatör Wyden, Trump yönetimi ve Halkbank arasındaki ilişkinin incelenmesi için soruşturma açacağını duyurdu
ABD'li Demokrat senatör Ron Wyden, ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank'a yönelik cezai soruşturmaya müdahale edip etmediğine dair yanıt isteyen bir mektup kaleme aldı. Türkiye'de bugün yaşananları canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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TCMB'nin dün beklentinin üzerinde faiz indirimi yapmasının ardından TL'deki baskı sürüyor
Merkez Bankası'nın (TCMB) dün politika faizini beklentilerin üzerinde indirerek son üç toplantıda 10 puan indirime ulaşmasının ardından TL'de baskı sürüyor.
Reuters'a göre bankacılar küresel riskten kaçışın arttığı ancak küresel faizlerin ve jeopolitik tansiyonun azaldığı bir dönemde gelen faiz indirimi ardından yaşanan tepkiyi "sınırlı" sözleriyle nitelendiriyor.
TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL'deki değer kazanımının ardından politika faizini dün 250 baz puan indirimle %14'e çekti. Böylece son üç toplantıdatoplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.
Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'nin reel faizi Ekim enflasyon verileri sonrası en iyi gelişmekte olan ülke reel faizi statüsünü sürdürecek. Bu TL'deki baskıyı sınırlayan önemli bir unsur. Siyasilerin rekabetçi kur söylemlerinin TCMB faiz kararlarıyla desteklendiğini söyleyebiliriz" dedi.
Para Politikası Kurulu (PPK) kararı öncesi 5,75'in altında işlem gören dolar/TL, beklentilerin üzerindeki indirimin ardından 5,7905'e kadar yükseldi. Kur bu sabah 5,77 seviyesinden işlem görüyor.
ABD'li Senatör Wyden, Trump yönetimi ve Halkbank arasındaki ilişkinin incelenmesi için soruşturma açacağını duyurdu
ABD'li Demokrat senatör Ron Wyden, ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank'a yönelik cezai soruşturmaya müdahale edip etmediğine dair yanıt istedi.
Senato Finans Komitesi'nin kıdemli üyesi olan Oregon Senatörü Wyden, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e gönderdiği mektupta Başkan Trump ya da başkan adına hareket edenherhangi birinin "Halkbank'la ya da Türkiye'nin Halkbank endişeleriyle ilgili harekete geçmesini ya da müdahil olmasını" isteyip istemediğini sordu.
Wyden, Halkbank ile Trump yönetimi yetkilileri arasındaki ilişkiyi incelemek için soruşturma başlatacağını açıkladı.
Senatör mektubunda, 16 Ekim'de Bloomberg'de yer alan "Trump'ın Nisan ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Mnuchin ve Adalet Bakanı William Barr'ın Halkbank meselesiyle ilgileneceğini söylediği" şeklindeki habere atıf yaptı.
Wyden mektubunda, 20 Kasım'a kadar yanıt beklediğini de belirtti.
Manhattan'daki federal mahkemedeki savcılar 16 Ekim'de Halbank'ı ABD'nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı. Halkbank suçlamaları reddetti.