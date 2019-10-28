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Fahrettin Altun: DEAŞ’a ve elebaşına yardım, yataklık ve müsamaha edilmesinden sorumlu olanların araştırılması gerek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde, Türkiye sınırı yakınlarında bir köyde öldürülmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu: "DEAŞ elebaşının Suriye içindeki ve son olarak İdlib'deki hareketliliği hakkında kapsamlı bir soruşturma yapılmalıdır. DEAŞ'a ve elebaşına yardım, yataklık ve müsamaha edilmesinden sorumlu olanların araştırılması ve adalet karşısına çıkarılması gerekmektedir". Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Suriye’de yaralanan bir asker hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Rasulayn bölgesinde yaralanan bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn/Suriye bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir.”
Ahmet Kaya, doğum gününde sosyal medyada anılıyor
Bugün Ahmet Kaya'nın doğumgünü.
Kaya hakkında sosyal medya sitesi Twitter'da çok sayıda paylaşım yapılıyor.
#AhmetKaya etiketi Twitter'da Türkiye gündemine girdi.
Ahmet Kaya 1996'da BBC Türkçe radyosuna bir söyleşi vermişti:
Hakkari’de yaralanan bir asker hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Hakkâri Yüksekova bölgesinde 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”
Soma'da servis ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında çalışan işçilerin taşıyan servis midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 26 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde meydana geldi.
DHA’nın haberine göre kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.
Tedaviye alınan yaralılardan, servis şoförü Mustafa Y. ile 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: DEAŞ’a ve elebaşına yardım, yataklık ve müsamaha edilmesinden sorumlu olanların araştırılması gerek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin Suriye’nin İdlib bölgesinde, Türkiye sınırı yakınlarında bir köyde öldürülmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.
İngilizce olarak “DEAŞ elebaşının Suriye içindeki ve son olarak İdlib'deki hareketliliği hakkında kapsamlı bir soruşturma yapılmalıdır” diyen Altun, paylaşımlarına şöyle devam etti:
“DEAŞ’a ve elebaşına yardım, yataklık ve müsamaha edilmesinden sorumlu olanların araştırılması ve adalet karşısına çıkarılması gerekmektedir.
“Türkiye, YPG ile DEAŞ arasında uzlaşmalara varıldığına dair haberlerden ve YPG’nin geçen hafta yaptığı gibi tutuklu DEAŞ üyelerini cezaevlerinden salıverme tehditlerinden duyduğu endişeleri dile getirdi. Uluslararası koalisyon, bunların önlenmesine yönelik adımlar atmalıdır.
“Çözümlenememiş bir Suriye sorununun uluslararası güvenlikte yol açtığı tehlikeleri ve Türkiye'nin sınırlarını bu terör örgütlerinden temizlemeye ne kadar kararlı olduğunu belirttik.
“Önceki gece gerçekleştirilen operasyon, Türkiye’nin meşru endişelerini ve sınırlarında gerçekleştiği harekatların gerekliliğini bir kez daha gösterdi.”