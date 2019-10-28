Reuters Copyright: Reuters

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin Suriye’nin İdlib bölgesinde, Türkiye sınırı yakınlarında bir köyde öldürülmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

İngilizce olarak “DEAŞ elebaşının Suriye içindeki ve son olarak İdlib'deki hareketliliği hakkında kapsamlı bir soruşturma yapılmalıdır” diyen Altun, paylaşımlarına şöyle devam etti:

“DEAŞ’a ve elebaşına yardım, yataklık ve müsamaha edilmesinden sorumlu olanların araştırılması ve adalet karşısına çıkarılması gerekmektedir.

“Türkiye, YPG ile DEAŞ arasında uzlaşmalara varıldığına dair haberlerden ve YPG’nin geçen hafta yaptığı gibi tutuklu DEAŞ üyelerini cezaevlerinden salıverme tehditlerinden duyduğu endişeleri dile getirdi. Uluslararası koalisyon, bunların önlenmesine yönelik adımlar atmalıdır.

“Çözümlenememiş bir Suriye sorununun uluslararası güvenlikte yol açtığı tehlikeleri ve Türkiye'nin sınırlarını bu terör örgütlerinden temizlemeye ne kadar kararlı olduğunu belirttik.

“Önceki gece gerçekleştirilen operasyon, Türkiye’nin meşru endişelerini ve sınırlarında gerçekleştiği harekatların gerekliliğini bir kez daha gösterdi.”