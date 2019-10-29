Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı kutlanıyor

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Resmi törenler için ilk adres Anıtkabir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek ve daha sonra Beştepe'de ilk "kabul töreni" düzenlenecek.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bu yıldan itibaren Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenen Cumhuriyet ve Zafer Bayramları resepsiyonlarının adı kabul günü olarak değiştirildi.

Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere farklı yerlerde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için yürüyüşler ve etkinlikler de düzenleniyor.

İstanbul'daki kutlama etkinlikleri ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla Üsküdar Meydanı'nda yapılacak.

Ankara'da da "Cumhuriyet Şenliği Kültür ve Sanat Etkinlikleri" adı altında bir dizi etkinlik düzenleniyor.