Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı kutlanıyor
Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı. Daha önce yıllarda Cumhurbaşkanı'nın evsahipliği yaptığı Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu bu yıl ilk kez 'kabul töreni' olarak düzenleniyor. Türkiye'de 29 Ekim 2019 gününün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Şırnak'ın Cizre ilçesinin belediye başkanı görevden alındı, yerine kaymakam vekil olarak atandı
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'a bağlı Cizre ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ı görevden aldı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Zırığ hakkında "suçu ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiği ve Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kovuşturma dosyası kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı belirtildi.
Valilik, söz konusu yargı süreçleri nedeniyle Zırığ'ın "geçici tedbir" olarak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Zırığ'ın yerine Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, "Cizre Belediye Başkan Vekili" olarak atandı.
Zırığ, Twitter hesabından kendisiyle ilgili görevden uzaklaştırma yazısını "Cizre halkı size asla boyun eğmeyecek" notuyla paylaştı.
Zırığ, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 77'sini alarak eş başkan seçilmişti.
Böylece, görevden alınan HDP'li belediye başkanı sayısı, üçü büyükşehir olmak üzere 13'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı kutlanıyor
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Resmi törenler için ilk adres Anıtkabir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek ve daha sonra Beştepe'de ilk "kabul töreni" düzenlenecek.
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bu yıldan itibaren Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenen Cumhuriyet ve Zafer Bayramları resepsiyonlarının adı kabul günü olarak değiştirildi.
Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere farklı yerlerde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için yürüyüşler ve etkinlikler de düzenleniyor.
İstanbul'daki kutlama etkinlikleri ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla Üsküdar Meydanı'nda yapılacak.
Ankara'da da "Cumhuriyet Şenliği Kültür ve Sanat Etkinlikleri" adı altında bir dizi etkinlik düzenleniyor.