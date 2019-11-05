Ankara'da Bylock soruşturması: 94 kişiye gözaltı kararı

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TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuşam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Boğaziçi yasa teklifi nedeniyle hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

"İstanbul Boğazı, dünyanın en güzel yerlerinden biridir" diyen Akşener şunları söyledi: "İstanbul'u betona boğan iktidar milletin rahatsızlığını gördüğü andan itibaren Boğaziçi İmar Kanunu'nda bazı değişiklikler yaptı. Belediyenin ellerinden gideceğini gördüğü için yetkiyi Ankara'ya almaya dönük adımlar attı. İstanbul Boğazı ve çevresi kanunsuz dikilen binalarla dolu. Bu binalara yıllarca İstanbul'u yönetmiş belediye başkanının aile şirketinin binası da dahil. Tarihi yalılarda kafalarına göre tadilat yapanlar, AK Parti iktidarının vazgeçemediği yandaş müteahhitler... Millet, rant hırsıyla koca metropolü köye çeviren iktidar partisinin elindeki yetkiyi bu sebeple aldı. İktidar şimdi 'beton dikmeye devam edeceğim' diyor. O yüzden de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki yetkiyi almaya çalışıyor. Dünyanın incisi Boğaziçi'nin sahibi millettir. Sayın Erdoğan, milletle inatlaşma. Milletin kötü yönettiğiniz için elinizden alıp Ekrem İmamoğlu'na verdiği yetkiyi gasp etmeye kalkma. Sana bütün kapılarını açan milletin iradesine saygı duymayı öğren"

Boğaziçi Yasası Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi taslağında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaziçi Yasası'ndaki yetkileri, Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrediliyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın üyesi olduğu Boğaziçi İmar İdare Heyeti ile Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu lağvediliyor.