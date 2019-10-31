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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın başörtüsü kararına tepki: Ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımın yeni bir örneği

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu'nda kabul edilen ve bir annenin okul gezisine eşlik ettiği sırada başörtüsünü çıkarmasının istenmesiyle gündeme gelen kanun tasarısını kınadı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu, Fransa'nın Müslümanları farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımının yeni bir örneğidir" ifadeleri yer aldı.

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  1. Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın başörtüsü kararına tepki: Ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımın yeni bir örneği

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu'nda kabul edilen ve bir annenin okul gezisine eşlik ettiği sırada başörtüsünü çıkarmasının istenmesiyle gündeme gelen kanun tasarısını kınadı.

    Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu, Fransa'nın Müslümanları farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımının yeni bir örneğidir" ifadeleri yer aldı.

    Tartışma, aşırı sağcı Ulusal Cephe Milletvekili Julien Odoul'un Dijon kentindeki yerel meclise yapılan bir okul ziyareti sırasında, aralarında oğlunun da bulunduğu öğrencilere eşlik eden bir kadından, “laiklik ilkeleri” gerekçesiyle bina içerisinde başörtüsünü çıkarmasını talep etmesiyle başlamıştı.

    Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Başörtüsü yasağını ‘hizmete yardımcı olan kişiler’ şeklinde yorumlayarak gerekçelendirmek, kamu hizmeti verenleri değil, doğrudan çocuklarına eşlik eden anneleri hedef almaktadır” denildi.

    Açıklama şöyle devam etti:

    “Her fırsatta özgürlüklerden bahseden ülkelerin bugün en temel insan hak ve özgürlüklerini çiğnemeleri bahsekonu ülkelerin ikiyüzlülüğünün ve çifte standarlı yaklaşımlarının başka bir örneğidir.”

    Kanun taslağının yürürlüğe girmesi için, Ulusal Meclis’te de onaylanması gerekiyor.

    Bu hafta, aralarında sanatçıların da bulunduğu 90 aydın Fransa’nın Le Monde gazetesinde açık bir mektup yayımlayarak, Macron’dan kadına yönelik tutumu kınamasını talep etmişti.

    Fransa'da bir protesto: "Özgür, Benim başörtüm, benim kararım"
    Copyright: Getty Images
    Image caption: Fransa'da bir protesto: "Özgür, Benim başörtüm, Benim kararım"
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