Mardin-Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz görevinden uzaklaştırıldı, yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam kayyum olarak atandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla soruşturmaların ve adli işlemlerin sürdüğü, geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.