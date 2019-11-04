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Mardin-Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı

Mardin'de HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz görevinden uzaklaştırıldı, yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam kayyum olarak atandı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Mardin-Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı

    Mardin’in Kızıltepe ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz görevinden uzaklaştırıldı, yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam kayyum olarak atandı.

    Valilikten yapılan açıklamada, Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla soruşturmaların ve adli işlemlerin sürdüğü, geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

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