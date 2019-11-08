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Türkiye ve Rusya Suriye'nin kuzeydoğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı

Türkiye ve Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında, iki ülke askerleri Suriye'nin kuzeydoğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı. Türkiye'de bugün yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Türkiye ve Rusya Suriye'nin kuzeydoğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı

    Türkiye ve Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında, iki ülke askerleri Suriye'nin kuzeydoğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.

    22 Ekim'de Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat kapsamında, Suriye'nin kuzeydoğusunda, sınırın 10 kilometre güneyine kadar olan bölgede Türk-Rus ortak devriyelernin yapılmasına karar verilmişti.

    Soçi'de uzlaşılan mutabakat muhtırasına göre 23 Ekim'de YPG sınırın 30 kilometre güneyine çekilmeye başladı, Rusya ve Suriye orduları da bölgeye yerleşti. Çekilmenin bittiği tarih olan 29 Ekim'de de ortak devriye başlayacaktı. İlk ortak devriye bir buçuk gün gecikmeli başladı ve dört saat sürdü.

    Devriyelerin hangi sıklıkta ve ne kadar süreyle yapılacağı açıklanmamıştı.

    Türkiye ve Rusya'nın ortak gerçekleştirdiği ikinci kara devriyesinden bir kare
    Copyright: Getty Images
    Image caption: Türkiye ve Rusya'nın ortak gerçekleştirdiği ikinci kara devriyesinden bir kare
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