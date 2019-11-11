Yeşil pasaport hakkı tanınacak olan ihracatçılar için ihracat limiti 500 bin dolara düşürüldü

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeşil pasaport hakkı tanınacak olan ihracatçılar için ihracat limiti 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü.

Bu kapsamda, yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmalarda bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalarda iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalarda üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalarda dört, 100 milyon dolar üzerinde olanlarda ise beş kişiye yeşil pasaport alma hakkı tanınacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini açıklamıştı.