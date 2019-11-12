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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: Ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Kasım'da ABD Başkanı Trump ile görüşmesi öncesi düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye'yi, Barış Pınarı Harekatı'nı ve ABD ile ikili ilişkileri ele alacaklarını söyledi.
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Erdoğan'ın ABD ziyareti: 'Terörle mücadele öncelikli konumuz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile yarın yapacağı görüşmeyle ilgili bilgi verdi.
Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:
“Ziyareti ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ele alınacak. FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır.
“Ferhad Abdi Şahin'in (SDG Komutanı Mazlum Kobani) nasıl bir terörist olduğunu, görüşmenin yanlış olduğunu da belgeleriyle ifade edeceğiz. Bütün terör eylemlerini resimleriyle göstereceğiz.
"Bu sıralar DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün.
"Güvenli bölge konusunda da hazırladığımız belgeleri, plan ve projeleri de göstereceğiz.
“Suriye meselesini enine boyuna konuşacağız.
Yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. Terör örgütleri bölgeden çekilmedi. Ne Rusya, ne ABD terör örgütlerini temizleyemedi."
Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili de şunları söyledi:
"Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gayet güzel açıklamalarını yaptı.
"AB bir şeyi unutuyor. Siyasette hala çok yeni görev yapanlar. Biz Kıbrıs’ta garantör ülkeyiz, Yunanistan da İngiltere de.. Garantör ülke olarak haklarımız var. Sularda bizim bazı haklarımız var.
"Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkeler buralarda çalışma hakkını görüyor, Türkiye’ye gelince ‘yok yaptırım uygulayacağız’ diyorlar Siz bize 59’dan beri yaptırım uyguluyorsunuz.
"Ey AB, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız bir ülke değil. Sizinle müzakere masasında olan bir ülke bu da bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin.
"Bunları hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ’lılar da size gönderilir, gönderiliyor bundan sonra siz de başınızın çaresine bakın. Gözdağı vermeye kalkmayın, biz bunları pek takmayız."
'Sınırda kalan DEAŞlı bizi ilgilendirmiyor'
"Burada biz Amerika, Rusya ile yürüttüğümüz samimi çalışmayı bundan sonra da kararlı bir şekilde yürütmek istiyoruz.
"Özellikle NATO paktı içerisinde yer alan ülkeler olarak NATO’nun buraya şu ana kadar eğilmediği süreci gözden geçirmesi lazım, artık eğilmesi lazım.
"3-4 Aralık’taki İngiltere’deki liderler zirvesi çok önemsiyorum, orada bunu tepeden tırnağa gündeme getireceğiz.
"NATO kendi müttefiklerine her zaman bu şekilde bakıyorsa, yalnız bırakıyorsa herhalde bunun izahı mümkün değildir.
"Böyle bir saldırı karşısında Türkiye’yi yalnız bırakacaksınız, hepsini Londra’da dile getireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile Türkiye sınırında kalan ABD vatandaşı IŞİDli için de "DEAŞ’lı sınırda kalmış kalmamış o bizi pek ilgilendirmiyor. Bunların başka planları da olabilir onları da yeri geldiğinde uygulamaya koyarız." dedi.
Yerlerine kayyum atanan İpekyolu Belediye eş başkanları tutuklandı
8 Kasım’da evlerinde gözaltına alınan Van’ın İpekyolu Belediyesi eş başkanları Şehzade Kurt ve Azim Yacan tutuklandı.
‘Örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ yapmakla suçlananı Kurt ve Yacan’ın yerine 9 Kasım’da kayyum atanmıştı.
Tutuklama kararının ardından eski belediye başkanları Van T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.
Hasankeyf'te sona doğru: Tarihi çarşı yıkılıyor
12 bin yıllık tarihiyle dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hasankeyf'in Nisan ayına kadar tamamen Ilısu Barajı'nda toplanan suların altında kalacağı ifade ediliyor. Tarihi çarşıda yıkım çalışmaları devam ederken, ilçe halkı birçok mağduriyetten şikayet ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington’a uçuyor.
Trump ile Erdoğan ziyareti, 7 Kasım’da yaptıkları telefon görüşmesi sonrası teyit etti.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan’I gelecek Çarşamba 13 Kasım’da Beyaz Saray’da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon konuşmasının üstüne ABD ziyareti için, “ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum” dedi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya'ya seyahat uyarısı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye vatandaşlarına Bolivya’ya seyahatlerinde 'eylem yapılan mahallelerden uzak durmaları’uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan ‘Bolivya için Seyahat Uyarısı’ başlıklı açıklamada Bolivya’da yaşayan ve ülkeye giden, gitmeyi düşünenlere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Ankara'da ByLock operasyonu: 11 kişi gözaltında
Ankara’da ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 16 kişiden 11’inin gözaltına alındığı bildirildi.
DHA’nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.