Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı

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12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı olarak bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, bu sabah saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu.

Şaban Vatan kızına siyah Doblo marka bir aracın çarptığını, intihar görüntüsü vermek için de yaralı olarak evlerinin önüne bırakıldığını iddia ediyor. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ise tüm iddiaların değerlendirildini ve çok sayıda tanık dinlendiğini belirterek, olayın "trafik kazası"ndan kaynaklandığına dair somut delil bulunmadığını açıklamıştı.

Komisyonu takip eden gazeteciler gözaltında

Rabia Naz'ın ölümünü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu ise 8 Kasım Cuma günü olay yerinde incelemelerde bulunma üzere Eynesil'e gitmişti.

Komisyonu'nu olay yerinde takip eden gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl da dün gözaltına alınmıştı.