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Bakırköy'de bir evde birisi çocuk üç kişinin cesedi bulundu, kaymakamlık 'siyanür kokusu tespit edildi' açıklamasını yaptı
Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "şüpheli ölüm" ihbarı üzerine bir eve gidildiği, dairedeki koku nedeniyle olay yerine sevk edilen AFAD (KBRN) ekiplerinin yaptıkları ölçümlerde, kokunun siyanür kaynaklı olduğunu tespit ettikleri kaydedildi. Gün içerisinde meydana gelen gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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2011 KPSS sınav sorularını aldıkları gerekçesiyle 121 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fethullah Gülen yapılanması mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, 2011 yılı KPSS'de Fethullah Gülen yapılanması üyelerinin sınav öncesinde sorulara erişip, bu kişilere dağıttıklarının tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 29 ilde gerçekleşen operasyon kapsamında şu ana kadar 45 kişi gözaltına alındı.
Bakırköy'de bir evde birisi çocuk üç kişinin cesedi bulundu, kaymakamlık 'siyanür kokusu tespit edildi' açıklamasını yaptı
Bakırköy Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cuma günü sabah saatlerinde “şüpheli ölüm” ihbarı üzerine gidilen bir adreste, evde biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşıldığı bildirildi.
Açıklamada, dairedeki koku nedeniyle olay yerine sevk edilen AFAD (KBRN) ekiplerinin yaptıkları ölçümlerde, kokunun siyanür kaynaklı olduğunu tespit ettikleri bilgisi yer aldı.
Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.
HDP’li 4 belediye eş başkanı gözaltında
Urfa'nın Suruç ile Mardin'in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP'li eş belediye başkanları, haklarındaki “terör soruşturmaları” kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Derik Belediye Eş Başkanı Mülkiye Esmez, Savur Belediye Eş Başkanı Gülistan Öncü ve Mazıdağı Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın haklarında yürütülen soruşturma nedeniyle evlerinde gözaltına alındı.
Belediye başkanlarının emniyette işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Suruç ilçesi Belediye Eş Başkanı HDP'li Hatice Çevik’in evinde arama da yapıldı.
31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen Hatice Çevik, 10 Ekim 2015’deki Ankara Gar saldırısında kızı Başak Sidar Çevik ve kızının halası Nilgün Çevik'i kaybetmişti.
Çevik’in yaralı hali ile sarıldığı eşi İzettin Çevik'le objektiflere yansıyan görüntüsü, saldırı sonrası ortaya çıkan tablonun sembollerinden biri haline gelmişti.