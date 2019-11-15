Bakırköy'de bir evde birisi çocuk üç kişinin cesedi bulundu, kaymakamlık 'siyanür kokusu tespit edildi' açıklamasını yaptı

Bakırköy Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cuma günü sabah saatlerinde “şüpheli ölüm” ihbarı üzerine gidilen bir adreste, evde biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, dairedeki koku nedeniyle olay yerine sevk edilen AFAD (KBRN) ekiplerinin yaptıkları ölçümlerde, kokunun siyanür kaynaklı olduğunu tespit ettikleri bilgisi yer aldı.

Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.