İstanbul
Canlı

TSK'da Gülen yapılanması soruşturmasında 133 gözaltı kararı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Gülen yapılanması ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 82'si aktif görevde 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. TSK'da Gülen yapılanması soruşturmasında 133 gözaltı kararı

    Türk Silahlı Kuvvetlerinde Gülen yapılanması ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 82'si aktif görevde 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

    Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli 45 ilde başlattığı operasyonda 101 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yukarı dön