Canlı Canlı TSK'da Gülen yapılanması soruşturmasında 133 gözaltı kararı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Gülen yapılanması ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 82'si aktif görevde 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.