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TSK'da Gülen yapılanması soruşturmasında 133 gözaltı kararı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Gülen yapılanması ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 82'si aktif görevde 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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TSK'da Gülen yapılanması soruşturmasında 133 gözaltı kararı
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Gülen yapılanması ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 82'si aktif görevde 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli 45 ilde başlattığı operasyonda 101 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.