İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle Boğaz vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'nın Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle Boğaz seferleri yapılamıyor; ancak diğer kimi tarifeli seferler devam ediyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada sis etkili olmaya başladı. Özellikle Eyüpsultan'da Alibeyköy, TEM Otoyolu üzeri ve Kemerburgaz Yolu çevresinde sisn etkili olduğu görüldü. Sis nedeniyle trafikteki görüş mesafesi düştü.

Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.