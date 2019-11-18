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İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle Boğaz vapur seferleri iptal edildi
İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle Boğaz vapur seferleri iptal edildi. Türkiye'de bugün yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle Boğaz vapur seferleri iptal edildi. Türkiye'de bugün yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Karnesiz ara tatil başladı: "Bu bir hafta, çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimizle buluşması için bir fırsattır"
Fundanur Öztürk
BBC Türkçe
Yaklaşık 18 milyon öğrencinin bir hafta sürecek karnesiz ara tatili başladı.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk ara tatilde öğrencilere yönelik 18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı hazırladı.
Bu programda gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim ve okuryazarlık gibi 16 ana başlık yer alıyor.
BBC Türkçe’ye konuşan MEB Orta Öğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, “Yaz tatilimiz çok uzun. Bu uzun süre içinde öğrencilerimiz ‘yaz unutması’ dediğimiz bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Tatili kısaltmadık, yıl içerisinde kısa birer mola şeklinde tasarladık” diyor.
Etkinliklere katılım gönüllülük esasına dayalı
MEB Orta Öğretim Genel Müdürü Büyük, etkinliklerin her ildeki belediyeler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, vakfılar ve sanayi kuruluşlarıyla yapılan işbirliği çerçevesinde hazırlandığını ifade ediyor:
“Örneğin; Uşak’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilk ara tatilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’, ‘Spor Günü’, ‘Geleneksel El Sanatlar Atölye Çalışması’ faaliyetlerine destek verecek.”
İllerde planlanan ara tatil etkinliklerine ‘aratatil.meb.gov.tr’ adresinden ulaşılabiliyor.
Yıllık çalışma takvimi
Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli’ne göre, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 19 Haziran'da 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle Boğaz vapur seferleri iptal edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'nın Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle Boğaz seferleri yapılamıyor; ancak diğer kimi tarifeli seferler devam ediyor.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada sis etkili olmaya başladı. Özellikle Eyüpsultan'da Alibeyköy, TEM Otoyolu üzeri ve Kemerburgaz Yolu çevresinde sisn etkili olduğu görüldü. Sis nedeniyle trafikteki görüş mesafesi düştü.
Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.
İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.