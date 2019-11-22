134 yolculu THY uçağı Ukrayna'nın Odessa kentinde pistten çıktı

Türk Hava Yolları (THY) uçağı Ukrayna'nın güneyinde Karadeniz kıyısındaki Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, uçağın bir kısmının toprak zemin üzerinde olduğu görüldü.

Uçaktaki 134 yolcu ile uçuş ekibi, açılan şişme kaydırak aracılığı ile tahliye edildi.

Türk Hava Yolları'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul - Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir" denildi.

İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık, sosyal medyada kazaya ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarda uçağın ön iniş takımında sıkıntı olduğu görülüyor.