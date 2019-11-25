Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye tepki: Kimse açıklamalarıyla saraya hizmet eder hale gelmemeli
Getty ImagesCopyright: Getty Images
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret etttiği iddiası için, "Muharrem İnce’nin Beştepe’ye gittiğine dair haberin kaynağı olduğu belirtilen gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmediğini" söyledi.
CHP lideri, televizyonda yaptığı “Doğrudur” açıklaması için “Partiyi karıştırmanın Erdoğan’ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. ‘Doğrudur’ dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor” dedi
'Kimse saraya hizmet eder hale gelmemeli'
Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'a konuşan Kılıçdaroğlu, "bazı CHP’lilerin Beştepe’de Erdoğan ile görüştüğüne dair öteden beri çeşitli duyumların geldiğini ifade ederken, FOX TV’de söylediği 'Doğrudur' sözü ile 'Erdoğan’ın CHP’nin içişlerine müdahil olmasını kastettiğini' söyledi.
Kılıçdaroğlu, İnce’nin CHP Genel Merkezi’ni hedef alan açıklamalarıyla ilgili olarak da, “Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir” dedi.
Meteoroloji, İstanbul ve İzmir dahil 9 il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı
Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkisini gösteren yağışın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı, İstanbul'da da bugün gün içinde hafif şekilde yağış beklenirken, gece saatlerinde yağışların rüzgarla birlikte kuvvetleneceği belitildi. .
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara,Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.
Yağışların, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli , Muğla çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis öngörülüyor.
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok
DHACopyright: DHA
İçişleri Bakanlığı, çakar lamba kullanımında eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmadığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, basında son torba kanundaki bir maddeyle çakar lamba kullanma hakkının eski milletvekillerine de tanındığı yönünde bir iddiada bulunulduğu kaydedildi.
Düzenlenen "usul ve esaslarda kesinlikle eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmadığı" belirtilen açıklamada ayrıca ,TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülüp, genel kurula sevk edilen düzenlemelerde de böyle bir maddenin yer almadığının tespit edildiği vugluandı.
Canlı anlatım
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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye tepki: Kimse açıklamalarıyla saraya hizmet eder hale gelmemeli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret etttiği iddiası için, "Muharrem İnce’nin Beştepe’ye gittiğine dair haberin kaynağı olduğu belirtilen gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmediğini" söyledi.
CHP lideri, televizyonda yaptığı “Doğrudur” açıklaması için “Partiyi karıştırmanın Erdoğan’ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. ‘Doğrudur’ dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor” dedi
'Kimse saraya hizmet eder hale gelmemeli'
Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'a konuşan Kılıçdaroğlu, "bazı CHP’lilerin Beştepe’de Erdoğan ile görüştüğüne dair öteden beri çeşitli duyumların geldiğini ifade ederken, FOX TV’de söylediği 'Doğrudur' sözü ile 'Erdoğan’ın CHP’nin içişlerine müdahil olmasını kastettiğini' söyledi.
Kılıçdaroğlu, İnce’nin CHP Genel Merkezi’ni hedef alan açıklamalarıyla ilgili olarak da, “Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir” dedi.
Meteoroloji, İstanbul ve İzmir dahil 9 il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı
Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkisini gösteren yağışın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı, İstanbul'da da bugün gün içinde hafif şekilde yağış beklenirken, gece saatlerinde yağışların rüzgarla birlikte kuvvetleneceği belitildi. .
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara,Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.
Yağışların, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli , Muğla çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis öngörülüyor.
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok
İçişleri Bakanlığı, çakar lamba kullanımında eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmadığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, basında son torba kanundaki bir maddeyle çakar lamba kullanma hakkının eski milletvekillerine de tanındığı yönünde bir iddiada bulunulduğu kaydedildi.
Düzenlenen "usul ve esaslarda kesinlikle eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmadığı" belirtilen açıklamada ayrıca ,TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülüp, genel kurula sevk edilen düzenlemelerde de böyle bir maddenin yer almadığının tespit edildiği vugluandı.