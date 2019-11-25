Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye tepki: Kimse açıklamalarıyla saraya hizmet eder hale gelmemeli

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret etttiği iddiası için, "Muharrem İnce’nin Beştepe’ye gittiğine dair haberin kaynağı olduğu belirtilen gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmediğini" söyledi.

CHP lideri, televizyonda yaptığı “Doğrudur” açıklaması için “Partiyi karıştırmanın Erdoğan’ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. ‘Doğrudur’ dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor” dedi

'Kimse saraya hizmet eder hale gelmemeli'

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'a konuşan Kılıçdaroğlu, "bazı CHP’lilerin Beştepe’de Erdoğan ile görüştüğüne dair öteden beri çeşitli duyumların geldiğini ifade ederken, FOX TV’de söylediği 'Doğrudur' sözü ile 'Erdoğan’ın CHP’nin içişlerine müdahil olmasını kastettiğini' söyledi.

Kılıçdaroğlu, İnce’nin CHP Genel Merkezi’ni hedef alan açıklamalarıyla ilgili olarak da, “Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir” dedi.