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Haluk Bilginer'in Uluslararası Emmy ödülü, sosyal medyada en çok konuşulan başlık

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan oyuncu Haluk Bilginer'e, birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları paylaşıyor. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. İYİ Parti lideri Akşener: İktidar medyasının CHP ile ilgili hassasiyeti gözlerimi yaşarttı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM grubunda yaptığı konuşmada "Saray'a giden CHP"li tartışmasına değindi ve iktidara yakın medyayı eleştirdi.

    Meral Akşener şunları söyledi:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    Copyright: TBMM
    Quote Message: "Bu konuda ilgimi çeken noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Muhalefet partilerinin sıhhati ile zerre kadar ilgilenmeyen iktidar medyasının Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hassasiyeti gözlerimi yaşarttı. Meğer yandaş kalemler ve havuz medyası CHP'yi ne çok seviyormuş. Ama unutmayalım ki gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir kötü huyu vardır.

    Akşener sözlerinin devamında, "Kim kiminle görüştü ya da görüşmedi, kim kimin kaynağı... Daha da önemlisi milli iradenin temsilcisi siyaset kurumunu kim kirletiyor, bir gün mutlaka ortaya öğreneceğiz." şeklinde konuştu.

  2. Haluk Bilginer sosyal medyada en çok konuşulan isim

    Şahsiyet dizisindeki performansı ile Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan oyuncu Haluk Bilginer, sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

    Türkiye'dekj Twitter kullanıcıları arasında Trend Topic olan Haluk Bilginer için çok sayıda ünlü isim de kutlama mesajları paylaşıyor.

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