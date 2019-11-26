Haluk Bilginer'in Uluslararası Emmy ödülü, sosyal medyada en çok konuşulan başlık

Quote Message: "Bu konuda ilgimi çeken noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Muhalefet partilerinin sıhhati ile zerre kadar ilgilenmeyen iktidar medyasının Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hassasiyeti gözlerimi yaşarttı. Meğer yandaş kalemler ve havuz medyası CHP'yi ne çok seviyormuş. Ama unutmayalım ki gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir kötü huyu vardır.

"Bu konuda ilgimi çeken noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Muhalefet partilerinin sıhhati ile zerre kadar ilgilenmeyen iktidar medyasının Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hassasiyeti gözlerimi yaşarttı. Meğer yandaş kalemler ve havuz medyası CHP'yi ne çok seviyormuş. Ama unutmayalım ki gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir kötü huyu vardır.