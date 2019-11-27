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Cumhurbaşkanlığı: Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlar sürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, Milli Güvenlik Kurulu'nun da belirttiği gibi, Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonun bölgeye barış ve güvenlik gelene kadar sürdürüleceğini belirtti. Türkiye'de gün boyu yaşananları canlı anlatım sayfamızdan aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Cumhurbaşkanlığı: Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyon barış ve güvenlik sağlanana kadar sürecek

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak, "Milli Güvenlik Kurulu'nun da belirttiği gibi, Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonun bölgeye barış ve güvenlik gelene kadar sürecek" açıklamasında bulundu.

    Dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada Ekim ayında başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği belirtilmişti.

    Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda operasyon ismi belirtmezken, "Milli Güvenlik Kurulu'nun da belirttiği gibi, PKK/PYD/YPG & DAESH & FETO'den gelen, terörün her türlüsüne karşı yurt içi ve yurt dışında mücadelemiz sürecek" dedi.

    Altun, Türkiye'nin IŞİD ile mücadeledeki sorumluluklarından kaçınmadığını da ekledi ve IŞİD'le mücadelede benzer görüşteki taraflarla iş birliğine açık olduklarını belirtti.

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