Cumhurbaşkanlığı: Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlar sürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak, "Milli Güvenlik Kurulu'nun da belirttiği gibi, Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonun bölgeye barış ve güvenlik gelene kadar sürecek" açıklamasında bulundu.

Dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada Ekim ayında başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği belirtilmişti.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda operasyon ismi belirtmezken, "Milli Güvenlik Kurulu'nun da belirttiği gibi, PKK/PYD/YPG & DAESH & FETO'den gelen, terörün her türlüsüne karşı yurt içi ve yurt dışında mücadelemiz sürecek" dedi.

Altun, Türkiye'nin IŞİD ile mücadeledeki sorumluluklarından kaçınmadığını da ekledi ve IŞİD'le mücadelede benzer görüşteki taraflarla iş birliğine açık olduklarını belirtti.