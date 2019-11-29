Siyanür yasağı Resmi Gazete’de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile siyanürlü bileşikler halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek ve internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak.

Siyanürün endüstriyel ve profesyonel kullanımı ise beyanname ile yapılacak.

Piyasaya arz edilenlerin ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde, "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadesi yer alacak.