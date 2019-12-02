Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü
TÜİK'in verilerine göre Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü. Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2,6, ikinci çeyrekte yüzde 1,5 oranında daralma yaşamıştı.
TÜİK'in verilerine göre Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü. Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2,6, ikinci çeyrekte yüzde 1,5 oranında daralma yaşamıştı.
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Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yüzde 0,9 oranında büyüdü.
İlk çeyrekte yüzde 2,6, ikinci çeyrekte yüzde 1,5 oranında ekonomik daralma yaşanmıştı.
TÜİK verilerine göre Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %11,5 artarak 1 trilyon 145 milyar 99 milyon TL oldu.
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetlerde, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %3,8, sanayi sektörü %1,6 arttı ve inşaat sektörü %7,8 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %0,6 arttı.
Hanehalkı nihai tüketim harcamaları %1,5 arttı
Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %1,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %7 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %12,6 azaldı.
Mal ve hizmet ihracatı %5,1 mal ve hizmet ithalatı ise %7,6 arttı.
İşgücü ödemeleri arttı
İşgücü ödemeleri, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19,8, net işletme artığı/karma gelir %6,2 arttı.
Yunanistan, Libya ile Türkiye anlaşmasını NATO'ya taşıyor
Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, 3-4 Aralık’ta Londra’da düzenlenecek NATO zirvesinde, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı askeri anlaşmaya karşı destek isteyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Çarşamba günü BM’nin tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayed el Sarraj ile güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmalarının yanı sıra ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ imzalamıştı. Anlaşma Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını belirliyor.
Mısır ve Kıbrıs da anlaşmaya tepki göstermişti.
Partisinin Pazar günkü toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “İttifak, üye devletlerinden birinin açıkça uluslararası hukuku ihlal etmesine ve bir diğer üye devlete zarar verme amacında olmasına kayıtsız kalamaz” dedi.
Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yetki alanları konusunda Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasının uluslararası hukuka uygun olduğun belirtip “Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açıkşekilde ortaya konmuştur” demişti.
Suudi Arabitan, Mısıt ve Birleşik Arap Emirlikleri, Libya’daki silahlı birliklerin lideri Halife Hafter’i destekliyor. Hafter Nisan ayında Trablus’un kontrolünü ele geçirmek için Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne yönelik saldırılar düzenlemişti.
Türkiye ve Katar ise rakibi el Sarraj’ı destekliyor.