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Sigarada tek tip paket uygulamasına bugün başlandı

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Canlı anlatım

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  1. Sigarada tek tip paket uygulaması başladı

    yeni sigara paketleri.
    Copyright: DHA

    Başta sigara olmak üzere, tütün mamullerinde tek tip paket uygulaması bugün başladı.

    Eski paketlerin satışı 5 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.

    Paketlerin üzerindeki uyarıcı mesaj ve resimler dedeğiştirildi.

    Düz ve standart paket uygulaması ile paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.

    Sigara ve diğer tütün mamullerinde tek tip pakete geçiliyor: Uygulama etkili olur mu?

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