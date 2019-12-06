Van'da üç ilçenin belediye başkanları gözaltına alındı

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Ordu’da Ceren Özdemir'in öldüren Özgür Arduç güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine nakledilirken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "zanlının açık cezaevine alınması soruşturuluyor" açıklamasını yaptı.

"Açık cezaevleriyle ilgili çalışma yapılcak" diyen Gül, "Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tam. Başsavcılığımız olayı tüm yönleriyle soruşturuyor" ifadelerini kullandı.

Gül şöyle devam etti: "İyi kanun iyi uygulamayla hayat bulur. Reform irademizin sahiplenilmesi halinde milletimizin adalet beklentisine dair çalışmalar yapılmış olacaktır. Açık cezaevine geçme yetkisini cezaevi idare ve gözlem kurulundan alarak infaz hâkiminin yetkisine vermeyi düşünüyoruz" dedi. Yargı kararlarının yanlışı eksiği elbette olacaktır. Basının da bunu haber yapması normaldir. Algının olgunun birbirinden ayrılması gerekir. Verilen bir mahkeme kararı sosyal medyada baskıyla alınmış gibi lanse ediliyor. Elbette hatalar olabilir. Hatalar yargının olağan işleyişinde halledilebilir. Yeniden yargılama, temyiz süreçleri vardır. Bu süreçlere müdahale edilmesi yargının bağımsızlığı ile bağdaşmaz. Adalet Bakanı'nın bir cüppesi, mahkemesi yoktur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün, "Elinde bıçak olup hiç tanımadığı insanı katledebilecek bir caniyle karşı karşıyayız. Açık cezaevinden firar etmiş ve bunu cinayete döndürmüş bir caniyle karşı karşıyayız. " diye konuşmuştu.

"Görevlerinin bu tip firari olaylar sonrası yerine iade edebilmek." olduğunu söyleyen soylu, "Bulduğumuz oluyor, bulamadığımız oluyor. Teknik takip yapmak zorundasınız. Kaçmak isteyen, firari olduğunu bilip yakalanmak istemeyenlerle ilgili çaba sarfediyoruz. Türkiye'nin güvenlik endişesiyle karşı karşıya kaldığını göstermez. İki günlük firarinin bulunamamasındaki sorumluluk nedir, değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Savcılık: Zanlı açık cezaevinden firar etti

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i takip ederek, evinin önünde bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı Zanlının 2005 yılında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yaklaşık 14 yıl hapis yattığı ve Ekim ayı sonunda açık cezaevine alındığı açıklandı.

Zanlının açık cezaevinden nasıl çıktığı da tartışma konusu oldu. Şüpheli polis ifadesinde cezaevinden izinli olarak çıktığını ve geri dönmediğini iddia etti. Ancak Ordu Başsavcılğı ise zanlının 01/12/2019 günü saat 00.15 sularında kurumdan firar ettiğini açıkladı.