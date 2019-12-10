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Konya’da 2 katlı kerpiç bina çöktü, 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde sabah saatlerinde 2 katlı kerpiç bir ev çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Konya’da 2 katlı kerpiç bina çöktü, 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

    Konya'da kerpiç ev çöktü
    Copyright: DHA

    Konya'nın Karatay ilçesinde sabah saatlerinde 2 katlı kerpiç bir ev çöktü. Çevredekiler, enkaz altında 3 kişinin kaldığını söyleyerek yardım çağırdı.

    AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye giderek enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı. 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    Cenazelerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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