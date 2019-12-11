Balıkesir'de onlarca artçı sarsıntı kaydedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir’in Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından onlarca artçı sarsıntı oldu.

23.24'teki 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki artı depremlerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, diğerleri ise hissedilmeyecek düzeyde onlarca artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve istanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.

AFAD, depremler sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı.

DHA haber ajansı, depremler nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşların sokaklara çıktığını, Balıkesir Valiliği tarafından kriz masası oluşturulduğunu kaydetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi belirli noktalarda çay ve çorba ikramında bulundu.