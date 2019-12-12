Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde sahte içki operasyonu

Yılbaşı gecesi öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı. Haklarında yakalama kararının bulunduğu 107 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 142 adrese, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yılbaşında piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan gruba yönelik operasyona, Özel Harekat Polisleri de destek verdi.