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Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz 'FETÖ üyesi olma' suçundan tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesi Belediye Başkanı CHPli İbrahim Burak Oğuz, 'Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle 'FETÖ üyesi olma' suçundan tutuklandı.
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Bursa'da keşfedilen 'Galanthus bursanus' kardeleni Kew Gardens listesinde
Londra’daki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri’nin bu sene keşfedilen 102 bitki ve mantar arasındaki listenin ilk 10 sırasında Bursa’da keşfedilen kardelen türü ‘Galanthus bursanus’ (Bursa kardeleni) de girdi.
Bursa kardeleni ilk olarak çocuk doktoru Dr. Yıldız Konca’nın çiçeğin fotoğrafını Facebook sayfasına koymasıyla ortaya çıktı. Fotoğrafı gören Ukraynalı Botanikçi Dimitri Zubov, bunun yeni bir tür olabileceğini düşündü ve Bursa’ya bitkiyi incelemeye gitti.
Galanthus bursanus adı verilen çiçek, Kew araştırmacısı Dr. Aaron Davis’in, Dr. Yıldız Konca ve Dr. Dimitri Zubov ile işbirliğiyle 2019 Haziran ayında Kew Gardens’ın çıkardığı dergide yayımlanan makaleyle tüm dünyaya tanıtıldı.
Bursa kardeleni şimdiden ‘soyu tükenmekte olan’ bitkiler arasında.
Kew Gardens her sene yeni keşfedilen ve en çok beğenilen bitki ve mantarları listeliyor.
Yeni keşiflerin bir kısmı ilaçların gelişimine katkıda bulunacağı düşünülürken bir kısmı da bitki meraklılarının zevkine hitap ediyor.
Kew Gardens bilimsel tanımlama ve isimlendirme biriminden üst düzey yetkili Dr. Martin Cheek, “Yeni türler keşfetmek ve tanımlamak gerçekten çok heyecan verici. Ayrıca soyları tükenmeden türlerin korunması çabaları için de hayati önemde” diyor.
Urla Belediye Başkanı Oğuz 'FETÖ üyesi olma' suçundan tutuklandı
İzmir’in Urla ilçesi Belediye Başkanı CHPli İbrahim Burak Oğuz, ‘Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
İbrahim Burak Oğuz Pazartesi gecesi ifadesi alındıktan sonra Nöbetçi Mahkeme’ye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.
Oğuz, cezaevine gönderilmeden önce Facebook hesabından ailesiyle çekilen bir fotoğrafı paylaşıp altına şunları yazdı:
“Bu yola çıkarken “Kendimi ve Ailemi sizlere emanet ediyorum” demiştim. Ailem önce Allah’a sonra sizlere emanet. Vatanım, Bayrağım, Cumhuriyetim ve Mustafa Kemal Atatürk hepimize emanet. Biraz beni özleyeceksiniz ama ben sizleri çok özleyeceğim. Kalın sağlıcakla…”