Canlı Canlı Tutuklanan Urla Belediye Başkanı yerine ilçe kaymakamı atandı

Gülen Yapılanması'nın üst düzey isimleri olduğu öne sürülen kişilerle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanan İzmir'in Urla ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine Urla Kaymakamı Önder Can vekil olarak atandı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.