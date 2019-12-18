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Tutuklanan Urla Belediye Başkanı yerine ilçe kaymakamı atandı
Gülen Yapılanması'nın üst düzey isimleri olduğu öne sürülen kişilerle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanan İzmir'in Urla ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine Urla Kaymakamı Önder Can vekil olarak atandı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Tutuklanan Urla Belediye Başkanı yerine ilçe kaymakamı atandı
Tutuklanan İzmir'in Urla ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz yerine Urla Kaymakamı Önder Can vekil olarak atandı.
Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Oğuz, Gülen Yapılanması'nın üst düzey isimleri olduğu öne sürülen kişilerle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanmayla ilgili olarak heyet oluşturduklarını açıkladı.
Oğuz, 31 Mart seçimlerinde Urla'da yüzde 67 oyla belediye başkanı seçilmişti.