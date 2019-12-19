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Uludağ'da kaybolan 2 dağcının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Bursa Uludağ'da dün bulunan ikinci cesedin, 1 Aralık'ta zirveye yürüyüş yaparken kaybolan iki dağcıdan Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi. Dün daha erken saatlerde bulunan Efe Sarp'ın ve Alpaslan'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Türkiye'de yaşananları gün boyu canlı anlatım sayfamızdan aktarıyoruz.
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Büyükada'da 81 at itlaf edildi
İstanbul Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edildiğini, 81 atın bu nedenle itlaf edildiğini açıkladı.
Kaymakamlık açıklamasında, hastalığın tedavisi ve aşısı bulunmadığından, tahlil sonucu kesinleşen hayvanların öldürüldüğü belirtildi.
Karantina tedbirleri kapsamında Büyükada'ya hayvan giriş çıkışları durduruldu.
Açıklamada, "İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir" denildi.
Kaymakamlık, tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemlerinin devam ettiğini, karantina tedbirleri kapsamında Büyükada'ya hayvan giriş çıkışının durdudulduğunu belirtti.
Adalarda fayton çekmekte ve yük taşımakta kullanılan atlara yapılan kötü muamale ve hayvanların kötü şartlarda yaşamaya mecbur bırakılması tepki çekiyordu.
Faytonların kaldırılmasını isteyen vatandaşların talebinin hatırlatıldığı CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül Eylül ayında yaptığı açıklamada, "Adalarda fayton ulaşım aracı. Kaldırmak çok zor" demişti.
İki çukur dolduruldu
Öte yandan Büyükada'da birkaç gün önce açıldığı tespit edilen iki büyük çukur gizemini koruyor.
Çukurlar bugün iş makineleriyle kapatıldı.
Birkaç gün önce ormanlık alanda kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılar: İlk otopsi raporuna göre ölüm nedeni hipotermi
Bursa, Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarının 17’nci gününde bulunan iki cansız bedenin, aileleri tarafından yapılan teşhiste, dağcılara ait olduğu saptandı.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan dağcılardan Alpaslan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul’a, Efe Sarp’ın cenazesi ise Aydın’a götürülecek.
Dağcıların cesetleri Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkiinde bulundu.
Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi raporuna göre Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın ölüm nedeni, ısı kaybına bağlı hipotermi olarak açıklandı.
Mont bulunmuştu
İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, Uludağ'a tırmanışa geçti.
İki dağcı bir süre sonra sis basması ve havanın kararmasıyla yollarını kaybetti.
Alpaslan ve Sarp'a ulaşamayan aileleri, akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. 7'nci günde Küreklidere mevkisinde Efe Sarp'a ait mont ve bere bulan ekipler, çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Küreklidere bölgesini didik didik arayan ekipler, 9'uncu günde de Alparslan ve Sarp'a ait olduğu belirlenen 2 adet baton buldu.
Dün yapılan arama çalışmalarında daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre yakınında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından erkek cesedi bulundu. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında, cesedin Efe Sarp'a ait olduğu tespit edildi.
Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Efe Sarp'ın cesedine yaklaşık 1,2 kilometre uzaklıkta, Mert Alpaslan'ın cansız bedenine ulaştı.
Mert Alpaslan, bugün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından TÜYAP Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Efe Sarp'ın ise yarın Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.