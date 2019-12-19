Uludağ'da kaybolan 2 dağcının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

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İstanbul Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edildiğini, 81 atın bu nedenle itlaf edildiğini açıkladı.

Kaymakamlık açıklamasında, hastalığın tedavisi ve aşısı bulunmadığından, tahlil sonucu kesinleşen hayvanların öldürüldüğü belirtildi.

Karantina tedbirleri kapsamında Büyükada'ya hayvan giriş çıkışları durduruldu.

Açıklamada, "İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir" denildi.

Kaymakamlık, tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemlerinin devam ettiğini, karantina tedbirleri kapsamında Büyükada'ya hayvan giriş çıkışının durdudulduğunu belirtti.

Adalarda fayton çekmekte ve yük taşımakta kullanılan atlara yapılan kötü muamale ve hayvanların kötü şartlarda yaşamaya mecbur bırakılması tepki çekiyordu.

Faytonların kaldırılmasını isteyen vatandaşların talebinin hatırlatıldığı CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül Eylül ayında yaptığı açıklamada, "Adalarda fayton ulaşım aracı. Kaldırmak çok zor" demişti.

İki çukur dolduruldu

Öte yandan Büyükada'da birkaç gün önce açıldığı tespit edilen iki büyük çukur gizemini koruyor.

Çukurlar bugün iş makineleriyle kapatıldı.

Birkaç gün önce ormanlık alanda kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı.