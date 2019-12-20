HDP'li Sur Belediye Eş Başkanı ile iki meclis üyesi gözaltına alındı
Diyarbakır'ın
merkez Sur Belediye Eş Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile iki meclis üyesi,
haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.DHA ajansı, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen
terör soruşturması kapsamında polis, Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde
sabah saatlerinde arama yaptı.
Yapılan
aramanın ardından gözaltına alınan Buluttekin ile meclis üyelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Canlı anlatım
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HDP'li Sur Belediye Eş Başkanı ile iki meclis üyesi gözaltına alındı
Diyarbakır'ın merkez Sur Belediye Eş Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile iki meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.DHA ajansı, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde sabah saatlerinde arama yaptı.
Yapılan aramanın ardından gözaltına alınan Buluttekin ile meclis üyelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.