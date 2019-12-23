Mansur Yavaş Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu, Aygün Yavaş'ın iddialarına basın toplantısında yanıt verdi

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CHP’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye Meclis üyelerine rüşvet suçlamasını gündeme getiren eski Ankara Milletvekili Sinan Aygün Ankara’da basın toplantısı düzenlerken, Mansur Yavaş Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sinan Aygün, “25 bin metrekare inşaat yapmam gerekirken 120 bin metrekare inşaat yapmışım. Fazlada 95 bin metrekare inşaat yapmışım, bunun değeri de 950 milyonmuş. Bu adam Ankara’yı yönetecek, gerçekten belediye için mahsurlu bir adam. Peki benim rantım 950 milyon lira, iddiası o. Ben rantı da ona veriyorum, arsayı da, iki tane kuleyi de ona veriyorum. Burasını 550 milyona gelsin benden alsın” dedi.

Aygün, "Parsel parsel Ankara'yı satanların hepsinden hesap soracağım" diyen Mansur Yavaş’a 79 proje ve 79 rantçıyı açıklama çağrısı da yaptı.

Aygün, “‘Köylünün arsasını alıyor, 100 evi 1000 eve çıkartıyorlar’ diyor. Böyle bir şey varsa bunu çıkarsın ortaya. Ankara’daki bütün müteahhitler şu anda zan altında" dedi.

Yavaş Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu

Mansur Yavaş ise Aygün hakkında 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'terör örgütüne yardım etmek' gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

Partiden "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilen Sinan Aygün, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının mühürlenmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin TMMOB lehine çıkan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı da olan Aygün'ün iddialarını araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Sinan Aygün'ün imar planını yaptırdığı ve inşaat ruhsatını aldığı TOGO ikiz kuleleriyle ilgili tartışmalar 2016 yılında başlamıştı.

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