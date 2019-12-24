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Karadeniz'de 40'tan fazla noktada yangın çıktı
Dün akşam saatlerinde Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'de 40'tan fazla bölgede yangın çıktı. Bazı bölgelerdeki söndürme çalışmaları sürüyor. Yangınların çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve rüzgar, alevlerin hızla ilerlemesine neden oldu. Türkiye'de gün boyu yaşananları canlı anlatım sayfamızdan aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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Gezi davası: Dördüncü duruşma başladı
Gezi Parkı protestoları davasının dördüncü duruşması bugün İstanbul Silivri'de yapılıyor.
İki gün sürmesi planlanan duruşma 2013'te İstanbul'da başlayan Gezi parkı protestoları sırasında Güvenlik Şube'de Ekipler Amiri olan tanık Ercan Orhan Aydın'ın dinlenmesiyle başladı.
Davanın tutuklu tek sanığı Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala.
Gezi Parkı eylemleri, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Gezi Parkı'nın yıkılarak, yerine alışveriş merkezi inşa edilmesine yönelik planları protesto etmek amacıyla Mayıs 2013'te başlamış ve tüm Türkiye'ye yayılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi Parkı protestolarından 6 yıl sonra Gezi Parkı eylemlerine ilişkin iddianame hazırlamış, 5 Mart'ta kabul edilen 657 sayfalık iddianamede 16 isim hakkında dava açılmıştı.
Kavala da dahil 16 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
İddianamede 783 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'nın yanı sıra şüpheli olarak Memet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı, Can Dündar, Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Çiğdem Mater Utku da yer alıyor.
Mersin'de 72 dönümlük hazine arazisindeki binlerce kızılçam ağacı kesildi
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan 72 dönümlük hazine arazisinde bulunan 70 yaşındaki binlerce kızılçam ağacı, kimliği belirsiz kişilerce kesildi.
Ağaçların kesildiği alan, 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgede. Cumartesi gecesi yaşanan olay sonrası, sabah bölgede spor yapan vatandaşlar durumu fark edip yetkililere haber verdi.
Olay yerine gelen orman bölge müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü ekipleri yaşananlarla ilgili soruşturma başlatarak şüphelilerin kimliğini tespit etmek için harekete geçti.
"Yakın zamanda narenciye bahçesi olduğunu göreceğiz"
Mezitli Mahallesi'nin eski muhtarı Veysel Kılıçoğlu, ağaç katliamına neden olanların kanun boşluğundan yararlandığını belirterek, "Bu yapılan işlem organize bir suç örgütünün işi. Çünkü ilk defa yapılan bir işlem değil. Bu insanlar kanunlardaki boşlukları iyi biliyor, biraz da parasal güçleri de var ve yakın zamanda narenciye bahçesi olacağını da göreceğiz. Çünkü hemen bitişik Mezitli Devlet Hastanesi olarak belirlenmiş bir alan. Büyük bir rant var burada, çevresi hep arazi bölgesi. Vatandaş geleceğe yönelik bir yatırım yapma derdinde sanırım" dedi.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da ağaçların kişisel rant amacıyla yok edildiğini ve limon bahçesi yapıldığını, çevre katliamlarına neden olanlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini belirtti.
Tarhan "2017'de de yaşadık yine aynı bölgede, aynı kişiler tarafından yapıldı. Ağaçlandırılması sözü verilmesine karşı burada yine limon ağacı dikildi. 2017’den bu yana bir gelişme yaşanmıyor. Bunun sonucunu biliyorlar ve bir şey olmadığını görüyorlar. Vatandaş 'yapanın yanına kar kalıyor' diyerek yapıyor bu eylemi" diye konuştu.
Yurt dışından şahsi kullanım için getirilen elektronik cihazlardan tek seferlik ek ücret alınacak
Bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararları'nda yayımlanan karara göre bireysel kullanım için yurt dışından getirilen televizyon, müzikçalar, radyo, cep telefonu, tablet ve bilgisayarlardan, bir defaya mahsus olmak üzere 1 eurodan 80 euro'ya değişen bandrol ücreti alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 1841 sayılı kararda "Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere listede belirtilen ücretlerin alınmasına, 3093 sayılı Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu gelirleri kanunun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir" dendi.
Listeye göre;
Karadeniz'de 4 ilde çıkan 40'tan fazla yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Dün akşam saatlerinde Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'de 40'tan fazla bölgede yangın çıktı.
Yangınların çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve rüzgar, alevlerin hızla ilerlemesine neden oldu.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Sabotaj olduğuna dair elimizde bir bulgu yok" dedi.
Karacabey, şiddetli rüzgar ve bölgeye 20 gündür yağmur düşmemiş olması nedeniyle alevlerin yayıldığını, yangınlarda can kaybı yaşanmadığını belirtti.
Karacabey Trabzon'da 8 noktada yangının sürdüğünü de aktardı.
DHA yangınlarda 5 bağ evi ve barakanın, fındık bahçeleri ve tarım arazilerinin yandığını duyurdu.
Bazı bölgelerdeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Trabzon Valiliği'nde kriz merkezi oluşturuldu.
DHA, Trabzon'da 10 ilçede, 22 farklı noktada çıkan yangınlarda, Çaykara ilçesinde 2 evin, Arsin ilçesi Güneyce Mahallesi'nde de 3 evin yandığını duyurdu.
Ordu'nun Ünye ilçesi Kadılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 100 hektarlık alan zarar gördü.
TRT muhabiri ise Ordu'da 10 ilçede 23 noktada yangın çıktığını belirtti.
Giresun'un Eynesil, Artvin'in Borçka ilçelerinde de yangınlar çıktı.
Yangınların büyük kısmı söndürüldü ya da kontrol altına alındı.