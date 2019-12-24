Karadeniz'de 40'tan fazla noktada yangın çıktı

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Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan 72 dönümlük hazine arazisinde bulunan 70 yaşındaki binlerce kızılçam ağacı, kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Ağaçların kesildiği alan, 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgede. Cumartesi gecesi yaşanan olay sonrası, sabah bölgede spor yapan vatandaşlar durumu fark edip yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen orman bölge müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü ekipleri yaşananlarla ilgili soruşturma başlatarak şüphelilerin kimliğini tespit etmek için harekete geçti.

"Yakın zamanda narenciye bahçesi olduğunu göreceğiz"

Mezitli Mahallesi'nin eski muhtarı Veysel Kılıçoğlu, ağaç katliamına neden olanların kanun boşluğundan yararlandığını belirterek, "Bu yapılan işlem organize bir suç örgütünün işi. Çünkü ilk defa yapılan bir işlem değil. Bu insanlar kanunlardaki boşlukları iyi biliyor, biraz da parasal güçleri de var ve yakın zamanda narenciye bahçesi olacağını da göreceğiz. Çünkü hemen bitişik Mezitli Devlet Hastanesi olarak belirlenmiş bir alan. Büyük bir rant var burada, çevresi hep arazi bölgesi. Vatandaş geleceğe yönelik bir yatırım yapma derdinde sanırım" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da ağaçların kişisel rant amacıyla yok edildiğini ve limon bahçesi yapıldığını, çevre katliamlarına neden olanlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini belirtti.

Tarhan "2017'de de yaşadık yine aynı bölgede, aynı kişiler tarafından yapıldı. Ağaçlandırılması sözü verilmesine karşı burada yine limon ağacı dikildi. 2017’den bu yana bir gelişme yaşanmıyor. Bunun sonucunu biliyorlar ve bir şey olmadığını görüyorlar. Vatandaş 'yapanın yanına kar kalıyor' diyerek yapıyor bu eylemi" diye konuştu.