Adana'da metrekareye 182 kg yağış düştü, yağış akşama kadar sürecek - Türkiye'de Bugün

DHA Copyright: DHA

DHA Copyright: DHA

DHA Copyright: DHA

Adana'da Pazartesi akşam saatlerinde başlayan ve kentte hayatı felç eden kuvvetli yağış aralıksız devam ediyor.

Merkezdeki Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde okullar tatil edildi.

Meteoroloji, metrekareye 182 kilogram yağışın düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji ayrıca, yağışın bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği ve metrekareye 40-70 kilogram daha yağışın düşmesinin beklendiği uyarısını yaptı.

Aralıksız devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kalırken, bazı ev ve işyerlerini de su bastı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve AFAD, gece boyunca mahsur kalanları kurtarma çalışması yaptı.