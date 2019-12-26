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Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı
Van Gölü'nün Bitlis Adilcevaz ilçesi yakınlarında Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı. Bitlis Valiliği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldığını duyurdu.
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OHAL komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresi 1 yıl uzatıldı.
Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile OHAL kapsamında KHK’lar ile tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendiriyor.
Komisyon başkanı Salih Tanrıkulu gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyona iki yıl içinde 126 bin 300 başvuru yapıldığını, 98 bin 300’ünün karar bağlandığını söyledi.
“Komisyon tarafından verilen karar sayısı olan 98 bin 300 dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 28 bindir.
“22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan komisyon tarafından bugüne kadar verilen karar sayısı 9 bin 600 kabul ve 88 bin 700 ret olmamk üzere toplam 98 bin 300’dür.
“Kabul kararlarından 50’si kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete gibi kuruluşların açılmasına ilişkindir.
“Buna göre Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 2 yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yüzde 78’i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır.
'Bank Asya'da Ocak 2014- Şubat 2015 arasında 465 bin yeni hesap açıldı'
Tanrıkulu, meslekten ihraçlarla ilgili başvurularda 50’nin üzerinde kriterin ele alındığını belirtti:
“2014’ün Ocak ayından 2015’in Şubat ayına kadar geçen sürede Bank Asya’da 465 bin yeni hesap açıldığı ve örgüte destek için yatırılan para tutarının da 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi.
“Komisyonda başvurusu bulunan yaklaşık 28 bin kişinin başka bir bankadan kredi kullandığı ve bunlardan 12 bin kişinin de söz konusu parayı Bank Asya’daki hesabına destek mahiyetinde yatırdığı belirlendi.”
Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı, 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı
Van Gölü’nde, göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı.
Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan teknenin Bitlis’in Adilcevaz ilçesi yakınlarında sabah saat 02.00-03.00 civarında kıyıya yanaşırken alabora olup battığı belirtildi.
Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplamda 7 şahıs hayatını kaybetmiştir.
“Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan’daki hastanelerimize nakledilmişlerdir.
“Bölgede,jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”