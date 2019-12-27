Asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini 2324,70 TL olarak belirledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15,03 oranında artırdıklarını söyledi.

Komisyon'un bu kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon'da işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, bu kararı kabul etmediklerini ve toplantıyı terk ettiklerini açıklamıştı.

TÜRK-İş, Hak-İş ve DİSK sendikaları, 20 Aralık'ta yaptıkları ortak açıklamada asgari ücret pazarlıklarında 2578 TL'den geri adım atmayacaklarını belirtmişti.

Ancak kararın alınması için oy çokluğu gerekiyor; karara itiraz edilemiyor.

Asgari ücretin sendikaların talebinden daha düşük bir seviyede belirlenmesine sosyal medyada #GenelGrev etiketiyle tepki gösterildi.

Dün CHP ve sendika temsilcileri tarafından gelen tepkilerin ardından MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ücretin düşük olduğuna dikkat çekti.