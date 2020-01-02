TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere için olağanüstü toplanacak

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere bugün saat 14.00'te olağanüstü toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderilen tezkerede şu ifadeler yer almıştı:

"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, tüm bölgeyi etkileyebilecek, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarına yönelik tehditler, DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti ile mücadelede Türkiye'den askeri destek talebinde bulunmuştur."

Tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi için 1 yıl süreyle izin isteniyor.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop Olağanüstü toplantıya başkanlık edecek.

Siyasi parti temsilcileri, 20'şer dakika süreyle tezkereye dair görüşlerini açıklayacak.

Tezkerenin görüşülmesi için en az 201 milletvekilinin Genel Kurul'da bulunması gerekirken, Meclis'ten geçmesi için çoğunluk oyu yeterli olacak.

Türkiye 27 Kasım'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile savunma ve güvenlik alanında işbirliği ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin iki anlaşma imzalamıştı.

Askeri anlaşma, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli UMH'yi Tobruk merkezli General Halife Hafter güçlerine karşı koruma amacıyla Türkiye'nin askeri destek vermesinin yolunu açtı.