Canlı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya’daki savaşın kazananı olmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'daki savaşın bir kazananı olmayacağını söyledi. Ankara'da 2019'a dair bir değerlendirme toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Eğer durdurmazsak uzun süre devam edebilir" dedi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
time_stated_uk
Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında fırtına ve yoğun yağış: Mersin için kırmızı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugünden itibaren Adana ile Mersin'de kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği duyuruldu.
Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'MeteoUyarı' haritasında Mersin, kırmızı ile gösterilirken, İstanbul ve Balıkesir için de kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.
Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı sağlanamıyor.
İstanbul ve Ankara Valilikleri de hava olayları nedeniyle uyarılarda bulundu.
İstanbul Valiliği il genelinde rüzgarların "Anadolu Yakası’nda fırtına (60-80 km/sa), İstanbul'un Avrupa Yakası’nda ise kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğini" söyledi.
Valilik "Bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, yarın gün boyunca ve Salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması tahmin edilmektedir" ifadelerini kullandı.
Ankara Valiliği ise "Meteorolojik verilere göre yarın Ankara ve çevresinde fırtınanın saatte 50-80 kilometre seklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusu kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasında bulundu.
Marmara'da gemi trafiği etkilendi
DHA'nın haberine göre Çanakkale Boğazı'nda, Çanakkale- Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle 09.00'dan itibaren geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri ise şu an aksamadan devam ediyor.
Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne çıkış yapan Panama bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Medkon İstanbul' isimli gemi Bozcaada'nın kuzey hattında seyrederken, saat 08.45 sıralarında kuvvetli fırtınaya yakalandı.
Gemiden 6 konteyner dalgaların etkisiyle denize düştü. Yola devam edemeyen gemi, geri döndürülerek, Bozcaada'nın kuzey batısına demir atıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı’nda Gülen yapılanması soruşturması: 5 gözaltı kararı
Gülen yapılanmasının Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı’na göre Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında biri muvazzaf beş asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Eskişehir ve Adıyaman’da okullara kar tatili
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde eğitime, Çelikhan ilçesinde ise taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildi.
Kar yağışından etkilenen bir diğer il olan Eskişehir’de de valilik, bugün okulların tatil edilmesine karar verdi.
Valilikten yapılan açıklamada “İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya’daki savaşına kazananı olmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’daki savaşın bir kazananı olmayacağını söyledi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu Libya'daki savaş için “Eğer durdurmazsak uzun süre devam edebilir" dedi.
Ankara’da 2019’a dair bir değerlendirme toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesi bölgemizin barış ve istikrarına ciddi bir risk oluşturdu, tehdit oluşturdu. ABD-İran gerginliğinin diplomasi yoluyla azaltılması için yoğun çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğünü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi diğer liderlerle de gelecek günlerde görüşeceğini bildirdi.
Çavuşoğlu dün gece BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kasım Süleymani suikasti, Suriye ve Libya’da yaşanan gelişmeleri görüşmüştü.