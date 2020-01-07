Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah şehrinden kalkan ve sabah saat 9:43'te İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına ulaşan Pegasus seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı.

Pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti iki saatliğine kapatıldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır." açıklaması yaptı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." denildi.