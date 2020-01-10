Türkiye genelinde işsizlik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 11.6'dan, yüzde 13.4'e yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizler, Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişiye çıktı.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Genç işsizliği %25,315-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla, yüzde 25,3, istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak yüzde 32,8 oldu.
Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık azalışla yüzde 43,8 seviyesinde gerçekleşti.
Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla yüzde 26,0 seviyesinde gerçekleşti.
Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 balıkçı aranıyor
DHACopyright: DHA
İstanbul'da Kilyos açıklarında Rusya bayraklı bir tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kaza sonrası denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.İstanbul Valiliği'nin kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan alınan bilgiye göre; İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı Glard 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır." bilgileri verildi.
BBCCopyright: BBC
Valilik, gemideki 6 Türk vatandaşından 3'ünün balıkçılar tarafından kurtarıldığını, kalan 3 balıkçıyı arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Canlı anlatım
time_stated_uk
İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi
Türkiye genelinde işsizlik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 11.6'dan, yüzde 13.4'e yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizler, Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişiye çıktı.
Genç işsizliği %25,315-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla, yüzde 25,3, istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak yüzde 32,8 oldu.
Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık azalışla yüzde 43,8 seviyesinde gerçekleşti.
Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla yüzde 26,0 seviyesinde gerçekleşti.
Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 balıkçı aranıyor
İstanbul'da Kilyos açıklarında Rusya bayraklı bir tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kaza sonrası denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.İstanbul Valiliği'nin kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan alınan bilgiye göre; İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı Glard 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır." bilgileri verildi.
Valilik, gemideki 6 Türk vatandaşından 3'ünün balıkçılar tarafından kurtarıldığını, kalan 3 balıkçıyı arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.